Šutaj Eštok sa nediví klamárom z PS a SaS, že odmietli prezidenta. Ku kritike opozície sa pridal aj Taraba

aktualizované 31. januára, 17:13



Taraba ich tiež skritizoval

31.1.2025 (SITA.sk) -Prezident SR Peter Pellegrini zvolal okrúhly stôl zahraničnej politike , no opozičné strany Progresívne Slovensko (PS) Sloboda a Solidarita (SaS) odmietli účasť.„Opozícia mala konečne možnosť reálne povedať, ako podľa nich vlastne Slovensko mení svoje zahraničné smerovanie. Pretože zatiaľ okrem bezobsažného klamania slovenskej verejnosti, že hrozí naše vystúpenie z EÚ NATO sme sa nič konkrétne nedozvedeli. Opakovane to poprel premiér, zastupujúci predseda parlamentu i hlava štátu. Zhodne verejne deklarujú, že Európska únia i Severoatlantická aliancia sú naším životným priestorom,“ uviedol na sociálnej sieti predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok s tým, že ich strana už niekoľkokrát deklarovala a garantovala, že súčasná vláda na túto tému ani len neotvorí diskusiu.„Klamári z PS a SaS odmietli pozvanie prezidenta. Nedivím sa im. Ich zavádzanie, ktorým obťažujú a hecujú verejnosť, by bolo opäť raz vyvrátené. Nedajme sa oklamať ich nenávisťou. Lož nemôže byť nikdy pracovným nástrojom zmeny,“ uviedol Šutaj Eštok. Dodal, že strana Hlas-SD prijala pozvanie hlavy štátu.„Suverénna zahraničná politika na všetky štyri svetové strany a záujmy Slovenskej republiky sú našou svätou povinnosťou,“ povedal na záver.Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba na sociálnej sieti tiež kritizoval strany SaS a PS za odmietnutie účasti na stretnutí u prezidenta SR Petra Pellegriniho, kde sa malo diskutovať o zahranično-politickej orientácii Slovenska.Taraba obvinil obe strany z organizovania protestov na námestiach spolu s „gruzínskymi“ polovojenskými skupinami, ktoré tvrdia, že vláda plánuje vytrhnúť Slovensko z EÚ a pričleniť ho k Rusku. Vicepremiér tiež spomenul bývalého diplomata Ivana Korčoka , ktorý podľa neho v panike zapichuje slovenské a európske vlajky po slovenských horách.„Keď prezident Pellegrini zavolá obe strany, aby sa o svojich nelogických paranojách prišli porozprávať, PS a SaS na stretnutie neprídu,“ uviedol Taraba. Vicepremiér zdôraznil, že je rozdiel medzi kritikou EÚ s cieľom vylepšiť jej fungovanie a snahou o vystúpenie z nej. Podľa Tarabu sa PS a SaS boja reakcie svojich polovojenských kamarátov z námestí.`