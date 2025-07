Šutaj Eštok sa vyjadril k zásahu v Dnipre, kritizoval českú tajnú službu za zverejnenie informácie o ruskej stope – VIDEO

Slovenská polícia konala v súlade s pokynom vyšetrovateľa

17.7.2025 (SITA.sk) - Slovenská strana bola iniciátorom medzinárodného vyšetrovacieho tímu, ktorý rieši prípady bombových vyhrážok na slovenských školách. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) to uviedol na tlačovej besede v súvislosti so stredajšou policajnou akciou v ukrajinskom Dnipre Medzinárodný vyšetrovací tím zložený z príslušníkov českej, slovenskej a ukrajinskej polície tam zadržal ukrajinského občana. Česká strana sa ale zakrátko vymedzil voči spôsobu, akým boli informácie o akcii zverejnené a prezentované."To nie je, že by sme spolupracovali, my sme boli tí kľúčoví a tamtí sa k nám prifarili. Slováci si vydali tlačovku bez nášho vedomia. Je to nôž do chrbta, robia to pravidelne. Oni možno varili kávu. To bola naša kauza a oni nám pomáhali," citovala CNN Prima NEWS vedúceho oddelenia tlače odboru komunikácie a vonkajších vzťahov Policajného prezídia Českej republiky Ondřeja Moravčíka Slovenský minister vnútra Šutaj Eštok na tlačovej besede reagoval, že pokyn na informovanie verejnosti o zadržaní útočníka vyšiel od vyšetrovateľa, a to v rozsahu "potvrdeného faktu o zadržaní", ale nie o neoverených detailoch.Minister Šutaj Eštok prízvukoval, že slovenská polícia konala v súlade s pokynom vyšetrovateľa, ktorý podľa jeho slov presne vie, čo možno vypustiť na verejnosť."Akékoľvek pracovné vyšetrovacie verzie, vrátane možnej stopy do Ruska, nikdy neboli určené na zverejnenie, keďže ide len o hypotézy v rámci živého vyšetrovania, ktoré neboli podložené dôkazmi a nebol vydaný pokyn ani povolenie na ich zverejnenie," uviedol Šutaj Eštok.Dodal, že v danom prípade je pre neho nepochopiteľné a neprofesionálne, že nielen slovenská opozícia a médiá, ale aj česká strana informácie vyniesla na verejnosť. "Nebudem tu riešiť možné motivácie súvisiace s predvolebným obdobím, ktoré v Českej republike majú," dodal.Šutaj Eštok upozornil, že vynášanie pracovných hypotéz a ich medializácia môžu ohroziť vyšetrovanie a poskytnúť páchateľom možnosť zahladiť stopy. Minister vnútra tiež prízvukoval, že slovenské orgány nikdy nič netajili a ani nebudú tajiť."Vždy, keď bude existovať relevantné a dôkazmi podložené zistenie, budeme o tom verejnosť informovať pravdivo a zodpovedne, a to bez ohľadu na to, koho, alebo ktorej krajiny sa takéto podozrenia môžu týkať," povedal Šutaj Eštok. Zdôraznil, že tak, ako nezverejnili pracovnú verziu s Ruskom, nezverejnili by ju ani ak by sa týkala akejkoľvek inej krajiny.Česká tajná služba totiž v súvislosti s prípadom informovala, že aktivity zadržaného ukrajinského občana s najväčšou pravdepodobnosťou financoval aktér z Ruska. Slovenská polícia vo svojom stanovisku, ktoré poskytla v stredu o 13:00, túto informáciu nevedela potvrdiť. Ako uviedol hovorca policajného prezídia Peter Habara , nič sa nedá vylúčiť, no momentálne ešte pokračuje policajné vyšetrovanie.Šéf slovenského rezortu vnútra tiež vyzdvihol prácu slovenských členov medzinárodného vyšetrovacieho tímu. Apeloval na opozíciu aj médiá, aby prestali so šírením konšpirácií. Obrátil sa aj na Čechov. Podotkol, že hoci u nich prebieha politický zápas, spolupráca medzi policajnými zbormi oboch štátov bola na vysokej úrovni a verí v jej pokračovanie.Ocenil tiež telefonát medzi slovenskou policajnou prezidentkou Janou Maškarovou a jej českým náprotivkom. Podľa slov Šutaja Eštoka sa český policajný prezident Maškarovej ospravedlnil za výroky hovorcu českej polície.Dôveru českých partnerov sme podľa neho nestratili. Odmietol zaťahovanie slovenskej polície i svojho rezortu do politických hier súvisiacich s predvolebným obdobím v Česku. S Maškarovou svorne odmietli, že by zaznamenali z ukrajinskej strany podobnú kritiku, ako z Česka. Vyšetrovanie podľa ministra prebieha a keď to bude možné, budú bližšie informovať.Maškarová doplnila, že slovenský vyšetrovateľ, ktorý je v medzinárodnom tíme, v stredu 16. júla v skorých ranných hodinách poskytol svojim nadriadeným informácie o činnosti medzinárodného vyšetrovacieho tímu, a obzvlášť o činnosti slovenskej polície pri operácii na Ukrajine. Prízvukovala, že dané informácie boli poskytnuté za účelom zverejnenia."Po opätovnom odsúhlasení rozsahu týchto informácií vyšetrovateľom boli zverejnené. Chcem zdôrazniť, že vzhľadom na to, že je na uvedené vyšetrovanie dané embargo Euroujustom, nemôžem vás viac o tejto skutočnosti informovať," uviedla. Prisľúbila ale, že informácie poskytne po tom, ako v pondelok Eurojust vydá stanovisko, pravdepodobne k tomu urobia aj tlačovú besedu.Maškarová tiež akcentovala, že policajti pri vyšetrovaní bombových hrozieb, u nás kvalifikovaného ako teroristický čin, postupovali profesionálne a v súlade so zákonom. Doplnila, že takto postupovali aj po zriadení medzinárodného tímu a dodržiavali aj záväzky z medzinárodného dohovoru.