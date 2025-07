Ministerstvo vnútra a polícia svojou komunikáciou narušili medzinárodnú operáciu, kritizuje opozícia – VIDEO

Spišiak skritizoval ministra vnútra

Iniciátorom bola slovenská strana

17.7.2025 (SITA.sk) - Opozičné strany Progresívne Slovensko hnutie Slovensko kritizujú ministerstvo vnútra a políciu za ohrozenie úspešnej akcie českých bezpečnostných zložiek v prípade medzinárodného vyšetrovacieho tímu v ukrajinskom Dnipre, pri ktorej mali zadržať páchateľa vyhrážajúceho sa bombovými útokmi na školách.Podľa člena Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Jaroslava Spišiaka , minister vnútra Matúš Šutaj Eštok opäť raz ukázal, že policajnej práci vôbec nerozumie.„Namiesto toho, aby sa ospravedlnil, opäť len útočil. Na českých kolegov, opozíciu aj médiá. Problém pritom nastal, keď slovenská polícia informovala predčasne, bez dohody s partnermi, a o ešte prebiehajúcom prípade. To sú fakty. A výhovorky ani útoky ministra vnútra na tom nič nezmenia," uviedol bývalý policajný prezident a v súčasnosti poslanec NR SR za Progresívne Slovensko.Ako uviedlo opozičné hnutie Slovensko, slovenská polícia svojou komunikáciou narušila úspešnú medzinárodnú operáciu, ktorú viedli české bezpečnostné zložky a minister vnútra s policajnou prezidentkou odkomunikovali informácie, ktoré nemali byť vôbec zverejnené. Navyše ich zverejnili iba čiastočne a bez súhlasu českých partnerov.„Český minister vnútra jasne potvrdil, že neexistovala žiadna dohoda, podľa ktorej by slovenská strana mala samostatne komunikovať výsledky operácie. Napriek tomu to urobili, a to neúplne a neprofesionálne," uviedol bývalý minister vnútra Roman Mikulec . Podľa jeho slov slovenská polícia nemala o akcii informovať vôbec, keďže na ňu bol uvalený informačný zákaz zo strany dozorujúceho prokurátora.Policajná prezidentka najskôr na sociálnych sieťach priznala chybu, no následne bol jej status stiahnutý a preformulovaný. Ani ona, ani minister Šutaj Eštok nedokázali podľa hnutia verejnosti dôveryhodne vysvetliť, prečo došlo k takémuto zlyhaniu. „Namiesto ospravedlnenia sme svedkami výhovoriek. Ide o medzinárodnú hanbu pre Slovenskú republiku," dodal Mikulec.V čase, keď na školách v Česku a na Slovensku prebiehali bombové hrozby české tajné služby informovali, že za útokmi sa spomínala "ruská stopa". Minister Šutaj Eštok podľa lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča nariadil polícii, aby sa verejne prezentovala ako hlavný úspešný aktér a minimalizovala zásluhy českej strany.„Zároveň slovenská polícia zamlčala, že za hrozbami boli pravdepodobne Rusi, čím vedome zavádzala verejnosť," uviedol Matovič, podľa ktorého sa minister Šutaj Eštok chválil cudzím perím.„Dnes, keď sa celá situácia prevalila, nedokázal prevziať zodpovednosť a ani sa ospravedlniť. Takéto správanie je neakceptovateľné. Aj preto dnes naši spojenci strácajú dôveru v slovenské bezpečnostné zložky a odmietajú s nimi spolupracovať. Vďaka ľuďom ako Šutaj Eštok sa Slovensko stáva čiernou dierou Európy a priamo ohrozuje bezpečnosť našich občanov," uzavrel Matovič.Ako na štvrtkovej tlačovej besede v súvislosti so stredajšou policajnou akciou v ukrajinskom Dnipre uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ), iniciátorom medzinárodného vyšetrovacieho tímu, ktorý rieši prípady bombových vyhrážok na slovenských školách, bola slovenská strana. Tím zložený z príslušníkov českej, slovenskej a ukrajinskej polície v stredu zadržal ukrajinského občana.Šutaj Eštok zároveň reagoval, že pokyn na informovanie verejnosti o zadržaní útočníka vyšiel od vyšetrovateľa, a to v rozsahu „potvrdeného faktu o zadržaní", ale nie o neoverených detailoch.„Akékoľvek pracovné vyšetrovacie verzie, vrátane možnej stopy do Ruska, nikdy neboli určené na zverejnenie, keďže ide len o hypotézy v rámci živého vyšetrovania, ktoré neboli podložené dôkazmi a nebol vydaný pokyn ani povolenie na ich zverejnenie," uviedol minister vnútra, ktorý kritiku za vynesenie pracovných hypotéz na verejnosť smeroval na slovenskú opozíciu, médiá, ale aj českú stranu.