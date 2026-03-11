|
Streda 11.3.2026
Meniny má Angela, Angelika
Denník - Správy
11. marca 2026
Šutaj Eštok sa zbavil 146 upratovačiek. Policajní odborári nesúhlasia, podľa PS ide o kšeft za 11 miliónov eur – VIDEO
Tagy: Bývalý minister obrany Bývalý policajný prezident Minister vnútra SR Premiér Slovenskej republiky prepúšťanie zamestnancov
Odborový zväz polície v SR nesúhlasí s prepúšťaním upratovačiek, ktoré pôsobia v rámci Centier podpory v Prešovskom a Košickom kraji. Ako odborári uviedli, ...
11.3.2026 (SITA.sk) - Odborový zväz polície v SR nesúhlasí s prepúšťaním upratovačiek, ktoré pôsobia v rámci Centier podpory v Prešovskom a Košickom kraji. Ako odborári uviedli, prepustených by malo byť 146 civilných zamestnankýň Ministerstva vnútra (MV) SR. Dodali, že ide o zamestnankyne, ktoré na policajných pracoviskách pracovali roky a stali sa prirodzenou súčasťou každodenného fungovania útvarov.
„K prepúšťaniu pritom dochádza symbolicky v období, keď si pripomíname Medzinárodný deň žien, teda v čase, keď sa ženám zvykne poďakovať kvetom za ich prácu a obetavosť. V tomto prípade však mnohé z nich namiesto symbolického poďakovania dostávajú výpovede zo zamestnania,” poznamenali odborári. Upozornili tiež, že v pláne je nahradiť tieto zamestnankyne externými upratovacími službami, to ale podľa predstaviteľov odborov vyvoláva vážne otázky.
„Takýto postup môže predstavovať obchádzanie ustanovení Zákonníka práce, keďže pracovné miesta sa rušia a následne majú byť fakticky nahradené externým dodávateľom služieb. Zároveň je otázne, či takéto opatrenie prinesie deklarované úspory v rámci konsolidačných opatrení,” poukázali.
Odborový zväz upozornil aj na praktický a bezpečnostný rozmer rozhodnutia, keďže policajné objekty zahŕňajú aj priestory s osobitným režimom. Ide napríklad o cely policajného zaistenia, kde sa pracuje s citlivými dokumentmi a materiálmi, a tiež sú tam kladené zvýšené nároky na hygienu, dôveru a znalosť miestnych podmienok.
„Dlhoročné pracovníčky poznajú prostredie útvarov, dokážu operatívne reagovať na potreby policajtov a zabezpečujú stabilitu prevádzky, ktorú môže častá výmena pracovníkov externých upratovacích spoločností narušiť,” uviedli odborári. Zdôraznili, že najzásadnejší je sociálny rozmer celej situácie, keďže mnohé z dotknutých zamestnankýň pracovali na MV SR dlhé roky a viacerým ostáva len zopár rokov do dôchodku.
„V regiónoch východného Slovenska je pritom otázne, kde si v tomto veku nájdu nové zamestnanie. Strata práce tak môže pre tieto ženy predstavovať mimoriadne vážny zásah do ich životnej a sociálnej situácie,” vystríhajú policajné odbory.
Odborári vyzvali vedenie Ministerstva vnútra SR, aby prehodnotili rozhodnutie o prepúšťaní upratovačiek. Podporujú tiež petičné iniciatívy policajtov aj samotných upratovačiek, ktoré vyzývajú na zachovanie týchto pracovných miest.
S prepúšťaním upratovačiek nesúhlasí ani Progresívne Slovensko, podľa ktorého minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) prepúšťa 146 upratovačiek, aby dohodil kšeft za 11 miliónov eur súkromnej upratovacej firme. Hnutie preto plánuje zvolať mimoriadne zasadnutie parlamentného brannobezpečnostného výboru, kde sa chce ministra na tento postup pýtať.
„Budem žiadať vydokladovanie toho, aké úspory v rámci konsolidačných opatrení toto pre štát prinesie,“ uviedol v stredu na tlačovej besede poslanec za PS a bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak. Ako dodal, Šutaj Eštok zvykne hovoriť, že pracuje pre ľudí, treba sa však podľa neho zamyslieť nad tým, ktorých ľudí tým myslí.
„Kategoricky možno prehlásiť, že určite nepracuje pre 146 zamestnancov ministerstva vnútra, ktorí boli zamestnaní na upratovacie služby v Košickom a Prešovskom kraji. Títo ľudia prídu o svoje živobytie,“ uviedol Spišiak s tým, že minister podľa neho pracuje najmä pre ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom previazaní so stranou Hlas.
„Tak ako firma Slovclean. Táto firma je známa verejnosti ešte z roku 2008, keď na základe predraženého tendra musel odstúpiť minister obrany, pretože zmluva bola zjavne v neprospech štátu a ministerstva obrany,“ pripomenul Spišiak.
Ponuka firmy Slovclean vtedy počítala s upratovaním za približne 326 miliónov slovenských korún ročne, čo je v prepočte takmer 11 miliónov eur, pričom dovtedajšie náklady ministerstva boli podľa kritikov výrazne nižšie. Minister obrany v prvej vláde premiéra Roberta Fica František Kašický (Smer-SD) odstúpil po kritike sporných tendrov, ktoré okrem upratovacích služieb zahŕňali aj zimnú a letnú údržbu areálov.
Spišiak tiež poukázal na to, že upratovacie služby sa týkajú aj policajných pracovísk, kde je podľa neho dôležité nevyzrádzať citlivé informácie. „Toto môže byť problém pri súkromnej firme, ktorá zamestná rôznych subdodávateľov, brigádnikov alebo cudzincov,“ upozornil Spišiak. Podľa neho bude preto PS žiadať od ministra vysvetlenie dôvodov tohto rozhodnutia. Hnutie chce zároveň preveriť, či je zmluva so súkromnou firmou pre štát skutočne ekonomicky výhodnejšia ako doterajší systém zamestnávania upratovačiek.
Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok sa zbavil 146 upratovačiek. Policajní odborári nesúhlasia, podľa PS ide o kšeft za 11 miliónov eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
