Streda 11.3.2026
11. marca 2026
Blahov spor s Esetom bude musieť mestský súd rozhodnúť znovu, Krajský súd nesprávny rozsudok zrušil
Krajský súd v Bratislave zrušil ako nesprávny a nezákonný rozsudok Mestského súdu Bratislava IV, ktorým ten zamietol žalobu spoločnosti
11.3.2026 (SITA.sk) - Krajský súd v Bratislave zrušil ako nesprávny a nezákonný rozsudok Mestského súdu Bratislava IV, ktorým ten zamietol žalobu spoločnosti Eset voči europoslancovi Ľubošovi Blahovi (Smer-SD).
Ako spoločnosť pripomenula, žalobou sa domáhala ochrany pred neoprávneným zásahom do svojej dobrej povesti spôsobenej prostredníctvom 33 statusov a videí, ktoré žalovaný politik zverejňoval v období rokov 2018 až 2022 cez sociálnu sieť. Odvolací súd teraz vec vrátil mestskému súdu na ďalšie konanie. Žaloba sa týka Blahových tvrdení, že Eset spolupracuje s americkou CIA, leje milióny do „liberálnych mimovládok“ a snaží sa ovplyvňovať dianie v krajine.
Krajský súd v odôvodnení uviedol, že Mestský súd Bratislava IV vôbec nevysporiadal s tým, či boli tvrdenia Ľuboša Blahu pravdivé, hoci dôkazné bremeno preukázať pravdivosť týchto tvrdení bolo na ňom.
„Súd prvej inštancie sa však pravdivosťou tvrdených výrokov vôbec nezaoberal napriek tomu, že vyriešenie tejto otázky malo podstatný význam pre posúdenie existencie zásahu do dobrej povesti žalobcu,“ píše sa v odôvodnení rozhodnutia odvolacieho súdu. Ten zároveň skonštatoval porušenie práva spoločnosti Eset na spravodlivý proces, keďže z celkového kontextu odôvodnenia napadnutého rozsudku vyplýva nedostatočné vysvetlenie dôvodov a celková svojvoľnosť rozhodnutia.
Súd sa v odôvodnení venoval aj kolízii medzi slobodou prejavu a právom na ochranu osobnosti. Vysvetlil, že ani jedno z týchto práv nemá mať neodôvodnene prednosť pred druhým. Vo svojom rozhodnutí píše, že pre demokraciu je životnou nutnosťou slobodné šírenie informácií, názorov a myšlienok, vrátane kritických, pretože len tak môže prebiehať kvalifikovaná verejná diskusia o veciach celospoločenského záujmu.
Zároveň však súd zdôrazňuje, že sloboda prejavu nie je bezbrehá. „Ústavne zaručené právo vyjadrovať svoje názory je obsahovo obmedzené právami iných, najmä právami uvedenými v článku 19 Ústavy SR,“ uviedol krajský súd.
„Rozhodnutie krajského súdu vítame. Ako sme sa vyjadrili už v minulosti, boj proti dezinformáciám a ich šíriteľom je behom na dlhé trate. Hoci tento spor trvá už roky, veríme, že nakoniec povedie k vytvoreniu precedensu, ktorý prispeje k nastaveniu pravidiel slušnej verejnej diskusie bez šírenia dezinformácií a klamstiev,“ reagoval na rozhodnutie súdu generálny riaditeľ spoločnosti Eset Richard Marko.
Pripomenul pritom, že rozhodnutie odvolacieho súdu zapadá do jeho doterajšej rozhodovacej praxe, keď v spore spoločnosti so Štefanom Harabinom posúdil kolíziu medzi slobodou prejavu a právom na ochranu osobnosti, a potvrdil rozhodnutie v prospech spoločnosti.
Krajský súd v Bratislave ešte v decembri 2024 potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava II, ktorý vyhovel žalobe spoločnosti Eset v spore s bývalým sudcom a politikom Štefanom Harabinom. Podľa právoplatného súdneho rozhodnutia sa Harabin musel spoločnosti ospravedlniť za svoje klamlivé tvrdenia, ktoré neoprávnene zasiahli do jej dobrej povesti.
Žalobu vo veci ochrany svojej dobrej povesti podala spoločnosť ešte v máji 2019 po zverejnení Harabinových tvrdení, ktoré považovala za vymyslené a nepravdivé. Harabin totiž počas prezidentskej kampane v roku 2019 tvrdil, že Eset ovplyvňuje voľby na Slovensku a spolupracuje s americkou CIA.
Eset rozhodnutie súdu víta
„Rozhodnutie krajského súdu vítame. Ako sme sa vyjadrili už v minulosti, boj proti dezinformáciám a ich šíriteľom je behom na dlhé trate. Hoci tento spor trvá už roky, veríme, že nakoniec povedie k vytvoreniu precedensu, ktorý prispeje k nastaveniu pravidiel slušnej verejnej diskusie bez šírenia dezinformácií a klamstiev,“ reagoval na rozhodnutie súdu generálny riaditeľ spoločnosti Eset Richard Marko.
