Sobota 11.10.2025
Úvodná strana
11. októbra 2025
Šutaj Eštok si stojí za profesionálnou prácou vyšetrovateľov. Je dobré, že ministerstvo vnútra má v rukách Hlas-SD
To, čo sa na Slovensku dialo v rokoch 2020 až 2023, bol otvorený pokus navždy zmeniť politické zriadenie na Slovensku likvidáciou vtedajšej opozície prostredníctvom zneužívania Policajného zboru. Tvrdí to ...
Zdieľať
11.10.2025 (SITA.sk) - To, čo sa na Slovensku dialo v rokoch 2020 až 2023, bol otvorený pokus navždy zmeniť politické zriadenie na Slovensku likvidáciou vtedajšej opozície prostredníctvom zneužívania Policajného zboru. Tvrdí to minister vnútra a predseda Hlasu – SD Matúš Šutaj Eštok. Takéto praktiky podľa neho poškodili nielen dôveru ľudí v štát, ale aj samotnú podstatu právneho systému.
„Policajný zbor dnes tieto udalosti vyšetruje, ale na rozdiel od minulosti postupuje striktne podľa zákona. My políciu politicky neriadime, nezasahujeme do jej práce a ani to robiť nebudeme. Aj preto som rád, že z dnešných (pozn. SITA, 11. 10. 2025) slov premiéra jasne zaznelo, že je dobre, že ministerstvo vnútra riadi práve Hlas a nie niekto iný. Lebo inak by to znamenalo návrat k politickému riadeniu polície – presne tak, ako to bolo za čias Matoviča,“ povedal Šutaj Eštok.
Dodal, že plne stojí za prácou nezávislých vyšetrovateľov. Svoju prácu vykonávajú v maximálnom súlade so zákonom, odborne a profesionálne.
Robert Fico v sobotu na pracovnom sneme strany Smer povedal, že jej „neuveriteľne ubližuje“, že neboli vyriešené udalosti z obdobia 2020 – 2023. Dodal, že Smer nemá ministerstvo vnútra a aktívnych ľudí, ktorí by viedli vyšetrovateľov.
Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok si stojí za profesionálnou prácou vyšetrovateľov. Je dobré, že ministerstvo vnútra má v rukách Hlas-SD © SITA Všetky práva vyhradené.
