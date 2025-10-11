Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

11. októbra 2025

Kažimír nerozumie, prečo na neho Fico verejne útočí. Dosť bolo zrady, odkázal mu premiér


Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír nerozumie, prečo na neho predseda vlády neustále verejne útočí.



img_9129_copy 676x461 11.10.2025 (SITA.sk) - Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír nerozumie, prečo na neho predseda vlády neustále verejne útočí.


Musím mu v strane veľmi chýbať. Nijako inak si neviem vysvetliť, prečo ma tak často spomína. Kedysi mal guráž povedať mi veci priamo do očí,“ reagoval Kažimír na sobotný prejav Roberta Fica na pracovnom sneme strany Smer. Fico mu odkázal, že dosť bolo zrady. Najsilnejšia vládna strana Kažimíra odmieta podporiť pri opätovnej kandidatúre na post guvernéra Národnej banky Slovenska.

Fico akceptuje, že kandidáta na post guvernéra NBS navrhuje strana Hlas, Kažimír však nie je pre Smer priechodným kandidátom.


Zdroj: SITA.sk - Kažimír nerozumie, prečo na neho Fico verejne útočí. Dosť bolo zrady, odkázal mu premiér © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Premiér Slovenskej republiky
