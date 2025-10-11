|
Sobota 11.10.2025
Meniny má Valentína
|
11. októbra 2025
Kažimír nerozumie, prečo na neho Fico verejne útočí. Dosť bolo zrady, odkázal mu premiér
Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír nerozumie, prečo na neho predseda vlády neustále verejne útočí.
11.10.2025 (SITA.sk) - Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír nerozumie, prečo na neho predseda vlády neustále verejne útočí.
„Musím mu v strane veľmi chýbať. Nijako inak si neviem vysvetliť, prečo ma tak často spomína. Kedysi mal guráž povedať mi veci priamo do očí,“ reagoval Kažimír na sobotný prejav Roberta Fica na pracovnom sneme strany Smer. Fico mu odkázal, že dosť bolo zrady. Najsilnejšia vládna strana Kažimíra odmieta podporiť pri opätovnej kandidatúre na post guvernéra Národnej banky Slovenska.
Fico akceptuje, že kandidáta na post guvernéra NBS navrhuje strana Hlas, Kažimír však nie je pre Smer priechodným kandidátom.
Zdroj: SITA.sk - Kažimír nerozumie, prečo na neho Fico verejne útočí. Dosť bolo zrady, odkázal mu premiér © SITA Všetky práva vyhradené.
