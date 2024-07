Šutaj Eštok: Som otcom dvoch malých detí a som zdesený. Každý normálny človek musí odsúdiť útok na nemocnicu v Kyjeve

9.7.2024 (SITA.sk) - Každý normálny človek musí odsúdiť ruský útok na nemocnicu v Kyjeve. Uviedol to vo svojom stanovisku predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).„Každý, kto videl zábery z ruského útoku na nemocnicu v Kyjeve, musel ostať zdesený. Som otec dvoch malých detí a bolo naozaj strašné pozerať sa na utrpenie nevinných detí, ktoré už dovtedy trpeli kvôli ťažkým chorobám,“ uviedol. Predseda Hlasu ale podotkol, že i toto prináša vojna - nielen smrť vojakov na fronte, ale i civilné obete.Rovnako zdôraznil, že pokiaľ sa neskončí vojnový konflikt na Ukrajine a nebude dosiahnuté prímerie, ešte neraz môžeme byť svedkami takýchto hrôz, keďže žiadna obrana ani zbrane nedokážu zaistiť, aby sa cieľom nestal i taký objekt ako nemocnica.„Slovenská opozícia na jednej strane narieka nad utrpením nevinných detí a na druhej strane hystericky kričí, že Ukrajine treba dodávať čím viac zbraní. Nedochádza im, že čím dlhšie sa bude bojovať, tým viac obetí to prinesie,“ tvrdí Šutaj Eštok. Dodal, že jeho strana má jednoznačný postoj, a to, že tieto veci sa skončia vtedy, keď sa na Ukrajine prestane bojovať.„Čím skôr sa tak stane, tým lepšie. Hľadanie spravodlivého mieru za rokovacím stolom je hľadanie riešenia bez takých obetí, ako boli v detskej nemocnici,“ uzavrel.