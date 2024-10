Šutaj Eštok: Správa, ktorú si premiér objednal u SIS, sa netýka vyšetrovania atentátu, ale možných budúcich rizík

Vyšetrovanie stále prebieha

Čakajú na výsledky z USA

20.10.2024 (SITA.sk) - Správa, ktorú si predseda vlády Robert Fico objednal u Slovenskej informačnej služby , sa týka možných bezpečnostných rizík do budúcnosti a nie vyšetrovania atentátu.V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ). Zároveň sa ospravedlnil, pokiaľ niekto záležitosť na základe jeho skorších výrokov pochopil inak.„Tu vzniklo dôvodné podozrenie, že niečo podobné (ako atentát z 15. mája, pozn. SITA) sa môže v spoločnosti zopakovať," povedal Šutaj Eštok s tým, že premiér sa zaujíma o bezpečnostnú situáciu a či hrozí nejaké riziko akémukoľvek politikovi.„Ja som hovoril o tejto správe, že SIS by mala vypracovať správu analýz a rizík," vysvetlil minister vnútra.Pokiaľ ide o samotný atentát, politickú zodpovednosť za neho podľa Šutaja Eštoka nesie opozícia. „Prebieha vyšetrovanie a tam sa dozvieme, kto nesie trestnoprávnu zodpovednosť," doplnil minister.Hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová pre televíziu Markíza povedala, že orgány činné v trestnom konaní v rámci vyšetrovania atentátu momentálne čakajú na výsledky právnej pomoci z USA a tiež na znalecký posudok z odboru zdravotníctva.„Doterajšie právne pomoci, ktoré sme dostali, sa zároveň vyhodnocujú a analyzujú," dodala hovorkyňa.