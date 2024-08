Šutaj Eštok upláca podľa Šimečku policajtov nesystémovými odmenami, dostanú ich však iba niektorí (video)

Politickú zodpovednosť nesie Matúš Šutaj Eštok

Čo bude s policajtmi uviaznutými v systéme?

30.8.2024 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) v snahe zabrániť odchodu policajtov do civilu ich upláca nesystémovými odmenami, ktoré navyše dostanú len niektorí. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásil predseda opozičného Progresívneho Slovenska Reagoval tak na vládou schválené príplatky pre policajtov, ktorí do zboru nastúpia, alebo policajtov, ktorí odslúžili už 20 rokov. Podľa Šimešku však policajtov motivuje ísť do civilu aj šikana a čistky zo strany ministra.„Vytvára prostredie, v ktorom ľudia nechcú pracovať,“ povedal Simečka. Zároveň poukázal aj na plánovanú reorganizáciu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) „Bude mať rovnaký dôsledok. Tí špičkoví policajti, ktorí z nejakého dôvodu sa znepáčili Smeru a politickému vedeniu ministerstva vnútra, tak tí budú odchádzať z Policajného zboru ,“ skonštatoval Šimečka. Doplnil, že situácia s možným odchodom policajtov nevznikla zo dňa na deň, politickú zodpovednosť však nesie šéf rezortu vnútra Podľa poslanca a bývalého policajného prezidenta Jaroslava Spišiaka sa opatrenia rezortu vnútra týkajú len tých policajtov, ktorí už majú nárok na odchod do civilu a rezignovali na kariéru, a záujemcov o vstup do zboru, ktorí nemajú žiadne skúsenosti.„Ale ten stred policajtov, ktorí sú uviaznutí v systéme, že ešte nemajú na výsluhový dôchodok a už ani nie sú najmladší, s tými bude čo?,“ pýta sa Spišiak. Zároveň poukázal na to, že minister vnútra je momentálne v pozícii lídra jednej z koaličných strán.„Tak ja som bol presvedčený, že vybaví z tejto pozície pre policajtov, pre políciu, pre hasičov, pre záchranárov pre štátnych úradníkov to, čo si zaslúžia za svoju poctivú prácu,“ povedal Spišiak, Doplnil však, že táto nádej sa nenaplnila.