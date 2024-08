Zákon o registrácii rodinných podnikov nevyužila ani jedna firma, podľa podnikateľov ide len o ďalšiu byrokraciu

Legislatívu nevyužila žiadna firma

Rodinné nadačné fondy neexistujú

Zjednodušenie postavenia podnikov

30.8.2024 (SITA.sk) - Zákon o registrácií rodinných podnikoch nepotvrdzuje očakávania, za rok nikoho nezaujal. Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) kritizuje novelu zákona o sociálnych podnikoch a sociálnom podnikaní, ktorá definovala rodinné firmy a zaviedla ich registráciu.Podľa ZPS novela nerozriešila skutočné problémy, na ktoré rodinné firmy dlhodobo upozorňovali. Napriek tomu, že od júla 2023 môžu rodinné firmy získať štatút registrovaného rodinného podniku.„Za prvý rok nevyužila novú legislatívu žiadna rodinná firma," uvádza prezident ZPS Ján Solík . Podľa jeho slov namiesto ďalšej byrokracie, regulácií a zásahov do slobody podnikania, sú potrebné opatrenia, ktoré odstránia bariéry komplikujúce generačnú výmenu v rodinných firmách.Združenie poukazuje na to, že pre zakladateľov firiem je generačná výmena najväčším obchodom v ich živote a podľa štatistík zvládne odovzdanie vedenia firmy druhej generácii približne jedna tretina rodinných firiem v Európe a iba každú desiatu prevezme úspešne tretia generácia v rodine.Z tohto dôvodu rodinné firmy potrebujú podľa Solíka, aby im štát pri generačnej výmene, tak ako pri akejkoľvek inej časti podnikania, nezavadzal a nevytváral prekážky, ktoré komplikujú už beztak náročný proces.„Občiansky zákonník a pravidlá dedenia však pochádzajú z čias, keď nikto na našom území ne­uvažoval o existencii podnikania a ob­chodný zákonník pochádza z doby, keď bolo podnikanie v plienkach. Štát dokonca trestá odovzdanie rodinnej firmy druhej generácii ďalšími daňami, vo viacerých prípadoch pokladá bezplatnú výpomoc príbuzných v rodinnej firme za nelegálne zamestnávanie a v slovenskej právnej úprave neexistujú nástroje ako zverenecké fondy či rodinné nadačné fondy, ktoré by umožňovali zachovanie majetku v jednom celku," priblížil problémy rodinných podnikov Ján Solík. Ministerstvo práce naopak považuje novelu zákona za užitočný nástroj podporujúci rodinné podniky, ktorý im poskytuje právny rámec a definičné znaky.„Aktuálne rezort práce neplánuje zmeny v tejto novele, ale ak sa objavia podnety na zlepšenie alebo identifikujú konkrétne problémy v praxi, sme otvorení diskusii a prípadným úpravám," dodáva ministerstvo.Zároveň zdôrazňuje, že zákon o rodinných podnikoch slúži nielen ako základ pre poskytovanie pomoci, ale aj na zjednodušenie postavenia týchto podnikov v obchodných, občianskych, pracovnoprávnych a iných vzťahoch.Napriek súčasnej kritike ministerstvo práce očakáva, že jeho implementácia bude podporovaná politickou vôľou a spoluprácou viacerých rezortov a organizácií, čo by mohlo viesť k lepšiemu prostrediu pre rozvoj rodinných podnikov na Slovensku.