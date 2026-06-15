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15. júna 2026
Šutaj Eštok uspel s odvolaním a čurillovci zatiaľ desaťtisíce eur nedostanú. Prekvapivé rozhodnutie, hodnotí advokát Kubina
Tagy: Exekúcia Minister vnútra SR Súdy
Matúš Šutaj Eštok dostane svoju (druhú) šancu preukázať pred súdom pravdivosť svojich tvrdení. Spor týkajúci sa označenia policajtov z tímu okolo
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15.6.2026 (SITA.sk) - Matúš Šutaj Eštok dostane svoju (druhú) šancu preukázať pred súdom pravdivosť svojich tvrdení.
Spor týkajúci sa označenia policajtov z tímu okolo Jána Čurillu za zločincov a ich prirovnanie k mafiánovi Mikulášovi Černákovi zo strany ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorý bol pôvodne skončený kontumačným rozsudkom, sa po dnešku vracia na začiatok a o tejto žalobe sa bude pojednávať na súde.
Ako ďalej informoval právny zástupca „čurillovcov" Peter Kubina, Krajský súd v Bratislave totiž vyhovel odvolaniu ministra vnútra a zrušil kontumačný rozsudok, ktorý bol vydaný kvôli jeho procesnej pasivite.
„Žiaľ, ukázalo sa, že pravidlá a judikatúru najvyšších súdnych autorít o rozsudkoch pre zmeškanie, podľa ktorých sme celý čas postupovali, prevrátil odvolací súd doslova naruby bez bližšieho vysvetlenia. Napriek tomu, že tu existuje viacero precedensov, v ktorých vydanie rozsudkov pre zmeškanie v identických podstatných okolnostiach prípadu (spor o ochranu osobnosti s náhradou nemajetkovej ujmy v peniazoch) odobrili aj najvyššie súdne autority (Najvyšší súd SR, Ústavný súd SR), odvolací súd sa nimi neriadil a rozhodol, že podľa jeho názoru v sporoch o ochranu osobnosti s peňažnou náhradou nemajetkovej ujmy je rozhodnutie kontumačným rozsudkom neprípustné," vysvetlil Kubina.
Podľa neho je na škodu veci, že odvolací súd tento svoj názor vôbec nekonfrontoval s pomerne početnou judikatúrou, na ktorú v podaniach čurillovci poukazovali, a to napriek tomu, že jeho právne závery idú nad rámec textu i účelu platnej a účinnej zákonnej úpravy rozsudku pre zmeškanie.
Rozhodnutie krajského súdu je podľa Kubinu prekvapivé, pretože až doposiaľ v tejto veci súdy rozhodovali v súlade s uvedenou judikatúrou.
„Prišlo v deň, keď mala prebehnúť exekúcia. Tá teraz bude zastavená a vec sa vracia súdu prvej inštancie, ktorý ju prejedná na pojednávaní a nanovo vo veci rozhodne. To znamená, že Matúš Šutaj Eštok dostane svoju (druhú) šancu preukázať pred súdom pravdivosť svojich tvrdení, že čurillovci sú zločinci a kriví policajti (podobne ako dosiaľ páni (Boris) Kollár a (Roman) Michelko). Veríme, že vec bude meritórne prejednaná a skončená čo najrýchlejšie a rozhodnutá spravodlivom," vyhlásil advokát.
Rozhodnutie odvolacieho súdu podľa Kubinu policajti ako aj ich obhajoba berú na vedomie ako evolúciu, prípadne revolúciu, v uplatňovaní inštitútu rozsudku pre zmeškanie. „Zdá sa, že tento procesný inštitút je po dnešku ak nie úplne mŕtvy, tak v bdelej kóme. Ak totiž nemá oprávnenej strane konania poskytnúť zamýšľanú rýchlu právnu istotu, pretože jeho zrušenie má byť závislé v podstate na voľnej úvahe odvolacieho súdu, ako tomu bolo v tomto prípade, potom je efektívnejšie k jeho vydávaniu vôbec nesiahať a za každých okolností aj pri pasivite strany sporu nariaďovať pojednávanie, pretože sa vytráca základná a v podstate jediná výhoda tohto procesného nástroja, ktorou je urýchlenie súdneho konania. Sme zvedaví, čo toto urobí s plynulosťou súdneho konania a s prieťahmi vo všeobecnosti," dodal Kubina.
Šutaj Eštok v reakcii na sociálnej sieti napísal, že spravodlivosť musí byť slepá, ale zároveň pozorne vážiaca všetky argumenty za aj proti. „Preto je dobré, keď vyhráva v poctivom súboji a nie kontumačne," uviedol minister vnútra.
Minister vnútra sa mal pôvodne na základe verdiktu Mestského súdu Bratislava IV verejne ospravedlniť policajtom Jánovi Čurillovi, Pavlovi Ďurkovi, Štefanovi Mašinovi, Milanovi Sabotovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi za to, že ich verejne prirovnal k odsúdenému Mikulášovi Černákovi a označil ich za krivých policajtov.
Mal tiež zaplatiť 90-tisíc eur, čiže každému z nich po 15-tisíc eur, aj trovy konania. Policajti na ministra podali žalobu na ochranu osobnosti pre jeho status na sociálnej sieti. Súdny spor v tejto veci pôvodne vyhrali rozsudkom pre zmeškanie, teda kontumačným rozsudkom.
Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok uspel s odvolaním a čurillovci zatiaľ desaťtisíce eur nedostanú. Prekvapivé rozhodnutie, hodnotí advokát Kubina © SITA Všetky práva vyhradené.
Spor týkajúci sa označenia policajtov z tímu okolo Jána Čurillu za zločincov a ich prirovnanie k mafiánovi Mikulášovi Černákovi zo strany ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorý bol pôvodne skončený kontumačným rozsudkom, sa po dnešku vracia na začiatok a o tejto žalobe sa bude pojednávať na súde.
Súd zrušil kontumačný rozsudok
Ako ďalej informoval právny zástupca „čurillovcov" Peter Kubina, Krajský súd v Bratislave totiž vyhovel odvolaniu ministra vnútra a zrušil kontumačný rozsudok, ktorý bol vydaný kvôli jeho procesnej pasivite.
„Žiaľ, ukázalo sa, že pravidlá a judikatúru najvyšších súdnych autorít o rozsudkoch pre zmeškanie, podľa ktorých sme celý čas postupovali, prevrátil odvolací súd doslova naruby bez bližšieho vysvetlenia. Napriek tomu, že tu existuje viacero precedensov, v ktorých vydanie rozsudkov pre zmeškanie v identických podstatných okolnostiach prípadu (spor o ochranu osobnosti s náhradou nemajetkovej ujmy v peniazoch) odobrili aj najvyššie súdne autority (Najvyšší súd SR, Ústavný súd SR), odvolací súd sa nimi neriadil a rozhodol, že podľa jeho názoru v sporoch o ochranu osobnosti s peňažnou náhradou nemajetkovej ujmy je rozhodnutie kontumačným rozsudkom neprípustné," vysvetlil Kubina.
Podľa neho je na škodu veci, že odvolací súd tento svoj názor vôbec nekonfrontoval s pomerne početnou judikatúrou, na ktorú v podaniach čurillovci poukazovali, a to napriek tomu, že jeho právne závery idú nad rámec textu i účelu platnej a účinnej zákonnej úpravy rozsudku pre zmeškanie.
Kubina: Prekvapivé rozhodnutie
Rozhodnutie krajského súdu je podľa Kubinu prekvapivé, pretože až doposiaľ v tejto veci súdy rozhodovali v súlade s uvedenou judikatúrou.
„Prišlo v deň, keď mala prebehnúť exekúcia. Tá teraz bude zastavená a vec sa vracia súdu prvej inštancie, ktorý ju prejedná na pojednávaní a nanovo vo veci rozhodne. To znamená, že Matúš Šutaj Eštok dostane svoju (druhú) šancu preukázať pred súdom pravdivosť svojich tvrdení, že čurillovci sú zločinci a kriví policajti (podobne ako dosiaľ páni (Boris) Kollár a (Roman) Michelko). Veríme, že vec bude meritórne prejednaná a skončená čo najrýchlejšie a rozhodnutá spravodlivom," vyhlásil advokát.
Rozhodnutie odvolacieho súdu podľa Kubinu policajti ako aj ich obhajoba berú na vedomie ako evolúciu, prípadne revolúciu, v uplatňovaní inštitútu rozsudku pre zmeškanie. „Zdá sa, že tento procesný inštitút je po dnešku ak nie úplne mŕtvy, tak v bdelej kóme. Ak totiž nemá oprávnenej strane konania poskytnúť zamýšľanú rýchlu právnu istotu, pretože jeho zrušenie má byť závislé v podstate na voľnej úvahe odvolacieho súdu, ako tomu bolo v tomto prípade, potom je efektívnejšie k jeho vydávaniu vôbec nesiahať a za každých okolností aj pri pasivite strany sporu nariaďovať pojednávanie, pretože sa vytráca základná a v podstate jediná výhoda tohto procesného nástroja, ktorou je urýchlenie súdneho konania. Sme zvedaví, čo toto urobí s plynulosťou súdneho konania a s prieťahmi vo všeobecnosti," dodal Kubina.
Reakcia ministra Šutaja Eštoka
Šutaj Eštok v reakcii na sociálnej sieti napísal, že spravodlivosť musí byť slepá, ale zároveň pozorne vážiaca všetky argumenty za aj proti. „Preto je dobré, keď vyhráva v poctivom súboji a nie kontumačne," uviedol minister vnútra.
Minister vnútra sa mal pôvodne na základe verdiktu Mestského súdu Bratislava IV verejne ospravedlniť policajtom Jánovi Čurillovi, Pavlovi Ďurkovi, Štefanovi Mašinovi, Milanovi Sabotovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi za to, že ich verejne prirovnal k odsúdenému Mikulášovi Černákovi a označil ich za krivých policajtov.
Mal tiež zaplatiť 90-tisíc eur, čiže každému z nich po 15-tisíc eur, aj trovy konania. Policajti na ministra podali žalobu na ochranu osobnosti pre jeho status na sociálnej sieti. Súdny spor v tejto veci pôvodne vyhrali rozsudkom pre zmeškanie, teda kontumačným rozsudkom.
Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok uspel s odvolaním a čurillovci zatiaľ desaťtisíce eur nedostanú. Prekvapivé rozhodnutie, hodnotí advokát Kubina © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Exekúcia Minister vnútra SR Súdy
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