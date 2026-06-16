Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 16.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Blanka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

16. júna 2026

Chaos na Jadrane pokračuje. Po tragickej zrážke lodí narazil čln v plnej rýchlosti do skál – VIDEO


Tagy: Jadranské more nehoda člna Turizmus

Zábery zverejnil na sociálnej sieti Facebook zadarský politik Jure Zubčič. Len niekoľko dní po tragickej zrážke plachetnice s katamaránom pri chorvátskom pobreží, ktorá si vyžiadala štyri obete, ...



Zdieľať
gettyimages 1155493844 676x443 16.6.2026 (SITA.sk) - Zábery zverejnil na sociálnej sieti Facebook zadarský politik Jure Zubčič.


Len niekoľko dní po tragickej zrážke plachetnice s katamaránom pri chorvátskom pobreží, ktorá si vyžiadala štyri obete, upozorňuje verejnosť na ďalší nebezpečný incident video z Kornatského súostrovia. Zachytáva okamih, keď sa nafukovací čln vo vysokej rýchlosti dostal mimo kurzu, narazil do pobrežných skál a zostal uviaznutý na brehu.

Zábery zverejnil na sociálnej sieti Facebook zadarský politik Jure Zubčič. Podľa neho ide o ďalší dôkaz rastúceho neporiadku na chorvátskom mori ešte pred vrcholom letnej turistickej sezóny. „Sme svedkami čoraz väčšieho chaosu na mori a to sa ešte ani nezačala hlavná sezóna. Je najvyšší čas zaviesť na mori jasné pravidlá a účinnú kontrolu,“ uviedol Zubčič podľa webu Slobodna Dalmacija.

Incident prichádza krátko po jednej z najtragickejších námorných nehôd ostatných rokov v Chorvátsku. Medzi ostrovmi Brač a Šolta sa počas víkendu zrazila francúzska plachetnica s katamaránom. Zahynuli štyria českí občania, pričom telo poslednej obete našli potápači vo vraku plachetnice v hĺbke viac ako 50 metrov. Na palube katamaránu sa nachádzalo 118 cestujúcich a sedem členov posádky, nikto z nich neutrpel zranenia.

Príčiny víkendovej tragédie ani najnovšieho incidentu pri Kornatoch zatiaľ úrady nezverejnili. Obe udalosti však opäť otvorili diskusiu o bezpečnosti lodnej dopravy na Jadrane, kde sa v letných mesiacoch pohybujú tisíce rekreačných plavidiel aj komerčných lodí.




Zdroj: SITA.sk - Chaos na Jadrane pokračuje. Po tragickej zrážke lodí narazil čln v plnej rýchlosti do skál – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Jadranské more nehoda člna Turizmus
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
USA a Irán oficiálne oznámili dohodu, Hormuzský prieliv má byť úplne otvorený
<< predchádzajúci článok
Šutaj Eštok uspel s odvolaním a čurillovci zatiaľ desaťtisíce eur nedostanú. Prekvapivé rozhodnutie, hodnotí advokát Kubina

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 