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16. júna 2026
Chaos na Jadrane pokračuje. Po tragickej zrážke lodí narazil čln v plnej rýchlosti do skál – VIDEO
Zábery zverejnil na sociálnej sieti Facebook zadarský politik Jure Zubčič. Len niekoľko dní po tragickej zrážke plachetnice s katamaránom pri chorvátskom pobreží, ktorá si vyžiadala štyri obete, ...
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16.6.2026 (SITA.sk) - Zábery zverejnil na sociálnej sieti Facebook zadarský politik Jure Zubčič.
Len niekoľko dní po tragickej zrážke plachetnice s katamaránom pri chorvátskom pobreží, ktorá si vyžiadala štyri obete, upozorňuje verejnosť na ďalší nebezpečný incident video z Kornatského súostrovia. Zachytáva okamih, keď sa nafukovací čln vo vysokej rýchlosti dostal mimo kurzu, narazil do pobrežných skál a zostal uviaznutý na brehu.
Zábery zverejnil na sociálnej sieti Facebook zadarský politik Jure Zubčič. Podľa neho ide o ďalší dôkaz rastúceho neporiadku na chorvátskom mori ešte pred vrcholom letnej turistickej sezóny. „Sme svedkami čoraz väčšieho chaosu na mori a to sa ešte ani nezačala hlavná sezóna. Je najvyšší čas zaviesť na mori jasné pravidlá a účinnú kontrolu,“ uviedol Zubčič podľa webu Slobodna Dalmacija.
Incident prichádza krátko po jednej z najtragickejších námorných nehôd ostatných rokov v Chorvátsku. Medzi ostrovmi Brač a Šolta sa počas víkendu zrazila francúzska plachetnica s katamaránom. Zahynuli štyria českí občania, pričom telo poslednej obete našli potápači vo vraku plachetnice v hĺbke viac ako 50 metrov. Na palube katamaránu sa nachádzalo 118 cestujúcich a sedem členov posádky, nikto z nich neutrpel zranenia.
Príčiny víkendovej tragédie ani najnovšieho incidentu pri Kornatoch zatiaľ úrady nezverejnili. Obe udalosti však opäť otvorili diskusiu o bezpečnosti lodnej dopravy na Jadrane, kde sa v letných mesiacoch pohybujú tisíce rekreačných plavidiel aj komerčných lodí.
Zdroj: SITA.sk - Chaos na Jadrane pokračuje. Po tragickej zrážke lodí narazil čln v plnej rýchlosti do skál – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Len niekoľko dní po tragickej zrážke plachetnice s katamaránom pri chorvátskom pobreží, ktorá si vyžiadala štyri obete, upozorňuje verejnosť na ďalší nebezpečný incident video z Kornatského súostrovia. Zachytáva okamih, keď sa nafukovací čln vo vysokej rýchlosti dostal mimo kurzu, narazil do pobrežných skál a zostal uviaznutý na brehu.
Zábery zverejnil na sociálnej sieti Facebook zadarský politik Jure Zubčič. Podľa neho ide o ďalší dôkaz rastúceho neporiadku na chorvátskom mori ešte pred vrcholom letnej turistickej sezóny. „Sme svedkami čoraz väčšieho chaosu na mori a to sa ešte ani nezačala hlavná sezóna. Je najvyšší čas zaviesť na mori jasné pravidlá a účinnú kontrolu,“ uviedol Zubčič podľa webu Slobodna Dalmacija.
Incident prichádza krátko po jednej z najtragickejších námorných nehôd ostatných rokov v Chorvátsku. Medzi ostrovmi Brač a Šolta sa počas víkendu zrazila francúzska plachetnica s katamaránom. Zahynuli štyria českí občania, pričom telo poslednej obete našli potápači vo vraku plachetnice v hĺbke viac ako 50 metrov. Na palube katamaránu sa nachádzalo 118 cestujúcich a sedem členov posádky, nikto z nich neutrpel zranenia.
Príčiny víkendovej tragédie ani najnovšieho incidentu pri Kornatoch zatiaľ úrady nezverejnili. Obe udalosti však opäť otvorili diskusiu o bezpečnosti lodnej dopravy na Jadrane, kde sa v letných mesiacoch pohybujú tisíce rekreačných plavidiel aj komerčných lodí.
Zdroj: SITA.sk - Chaos na Jadrane pokračuje. Po tragickej zrážke lodí narazil čln v plnej rýchlosti do skál – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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