Šutaj Eštok: Vieme, čo chceme robiť. Účelom reorganizácie NAKA je aj riešiť podstav v polícii

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v rozhovore pre denník Štandard povedal, že Národná kriminálna agentúra nebude ďalej fungovať v súčasnej podobe. Nevylúčil pritom ani možné zrušenie útvaru, primárne by však podľa neho malo ísť o reorganizáciu. „Je to moloch, ktorý má zbytočne veľa špecializovaných útvarov a riadiacich pracovníkov a reálnu prácu nemá kto vykonávať," povedal minister.



Ako ďalej uviedol, fungovanie polície by sa mohlo prispôsobiť plánovaným zmenám na prokuratúre. „Ak sa kauzy a spisy po zrušení špeciálnej prokuratúry rozdelia na kraje, tak aj v polícii budeme musieť posilniť kraje, špecializované útvary budú krajské," skonštatoval Šutaj Eštok.





16.1.2024 (SITA.sk) - Účelom reorganizácie Národnej kriminálnej agentúry má byť aj krátkodobé riešenie podstavu v polícii. Na utorkovom zasadnutí brannobezpečnostného výboru parlamentu to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ).Ako ďalej uviedol, polícii momentálne chýba od 3 000 do 4 500 príslušníkov. Špecializované policajné útvary vrátane NAKA pritom disponujú viac ako 1 300 policajtmi.„Chceme vyriešiť ten podstav, ktorý v Policajnom zbore je," povedal minister s tým, že v polícii je momentálne príliš veľa riadiacich pracovníkov a málo výkonných. Úlohou reorganizácie je tento stav zmeniť.„My vieme, čo chceme robiť," skonštatoval s tým, že určite ostane zachovaný celonárodný policajný útvar so špecifickou pôsobnosťou.Policajný prezident Ľubomír Solák doplnil, že jedným z variantov reorganizácie NAKA je aj zmena jej názvu. Zmeny sa pritom podľa neho majú týkať 10 až 15 percent príslušníkov NAKA.Solák doplnil, že vo veľkej miere bude môcť garantovať, že trestné veci, v ktorých už bolo začaté trestné stíhanie, ostanú pôvodným vyšetrovateľom.Brannobezpečnostný výbor vzal informácie ministra vnútra a policajného prezidenta na vedomie. Pre nedostatok času na zodpovedanie všetkých otázok poslancov však bude pravdepodobne zvolané ďalšie zasadnutie týkajúce sa navrhovaných zmien v polícii.