Blaha podľa KDH schoval hlavu do piesku namiesto toho, aby sa zachoval ako chlap

16.1.2024 (SITA.sk) - Podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD ) schoval hlavu do piesku namiesto toho, aby sa zachoval ako chlap. Myslí si to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré iniciovalo mimoriadnu schôdzu k odvolaniu Blahu z funkcie.Poslanci schôdzu otvorili, no neschválili jej program. Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) preto schôdzu ukončil. Podľa kresťanských demokratov mal Blaha na schôdzi možnosť vysvetliť svoje konanie.„To, čo spravil Ľuboš Blaha nie je v poriadku. Zvesenie obrazu prezidentky a odstránenie vlajky Európskej únie a podpora nedemokratických režimov je problém. Nielen pre nás, ale ako sa ukazuje, aj pre políciu. Nemôžeme súhlasiť s tým, aby takýto človek reprezentoval Slovensko a bol vo vedení Národnej rady SR, a práve preto sme ho chceli odvolať,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský. Predsedníčka poslaneckého klubu hnutia Martina Holečková pripomenula, že koalícia už druhýkrát neumožnila otvoriť mimoriadnu parlamentnú schôdzu k odvolaniu podpredsedu Blahu. „Na mieste je teda otázka, kde je tá nová politická kultúra, ktorú sľuboval pán Pellegrini,“ uzavrela Holečková.