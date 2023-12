Šutaj Eštok vymenoval Soláka za policajného prezidenta (foto)

Príchod s víziou upokojenia situácie

Na prvom mieste má byť bezpečnosť

1.12.2023 (SITA.sk) - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok v piatok vymenoval do funkcie prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka . Ako ďalej informoval tlačový odbor rezortu vnútra , Solák má služobnú prax v polícii v dĺžke 25 rokov a prešiel viacerými pozíciami vrátane riadiacich, teda spĺňa zákonné podmienky na výkon funkcie prezidenta Policajného zboru.Od 15. novembra viedol Solák Policajný zbor na základe dočasného poverenia, pričom do zboru opätovne nastúpil z Mestskej polície Bratislava.„Som presvedčený, že pán Solák bude správnym človekom na čele Policajného zboru, bude sa vždy zastávať zákona, spravodlivosti a bude partnerom pre radových policajtov. Prichádza s víziou upokojenia situácie v Policajnom zbore, zdieľame rovnaký názor, že zákon má platiť pre každého jedného príslušníka,“ povedal Šutaj Eštok.Policajný prezident musí podľa neho riešiť všetky problémy, s ktorými Policajný zbor zápasí, či už je to dlhodobý personálny podstav, materiálno-technické zabezpečenie policajtov, ako aj problém infraštruktúry policajných staníc.Podľa Soláka je na prvom mieste, aby si polícia kvalitne plnila svoje úlohy pri zaisťovaní bezpečnosti obyvateľov a aby sa policajti vždy riadili v službe zákonom bez vnášania politiky či osobného pohľadu.„Budem sa snažiť vytvoriť seriózne podmienky pre každého jedného policajta, výzvou pre nasledujúce obdobie je najmä riešiť problém poddimenzovanosti v Policajnom zbore a udržania príslušníkov v zbore," doplnil policajný prezident.