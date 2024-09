Šutaja Eštoka už začína téma predsedu parlamentu unavovať, opozícia zrejme navrhne Františka Mikloška

Parlament vedie Žiga

8.9.2024 (SITA.sk) - Opozícia zrejme navrhne na post predsedu parlamentu Františka Mikloška Kresťanskodemokratického hnutia . V relácii O 5 minút 12 v STVR to uviedol predseda strany Sloboda a Solidarita Predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok odmietol komentovať rokovania koalície o obsadení tohto postu. Tak, ako už viackrát v minulosti zopakoval, jeho strana je konzistentná v postoji, že im podľa koaličnej zmluvy táto pozícia prináleží.„Mňa to už začína trošku unavovať," poznamenal. „Táto vláda neprišla, aby bola rovnaká, ako vláda Igora Matoviča, aby sme sa hádali," dodal.Ak sa koalícia nedohodne na novom predsedovi parlamentu, je pre Šutaja Eštoka kľúčové to, že parlament vedie nominant Hlasu Peter Žiga.Ten je podpredsedom NR SR a vedie ju od jari tohto roka, keď bol expredseda parlamentu a bývalý predseda strany Hlas Peter Pellegrini zvolený za prezidenta.O post opakovane prejavuje záujem predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko . Šutaj Eštok sa vyjadril, že to považuje za zástupnú tému.