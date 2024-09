Nad Bratislavou horí les, hasičom asistujú policajti a uzavreli prístupové cesty

8.9.2024 (SITA.sk) - Polícia aktuálne asistuje príslušníkom Hasičského a záchranného zboru pri požiari v lesoch nad Bratislavou.Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff , rozsiahly požiar sa nachádza v lesnom poraste v blízkosti Bieleho kríža, malo by ísť o plochu približne 200x200 metrov, a to od Rače v smere na Peknú cestu a Biely kríž.„Hliadky Policajného zboru aktuálne uzavreli cestu od Sv. Jura- Meštic v smere do lesa, vjazd od Peknej cesty ako aj vjazd z Potočnej ul.," uviedol Szeiff a na občanov apeloval, aby zvážili pohyb v danej lokalite, prípadne aby sa jej úplne vyhli.