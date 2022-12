Súťaž Answear Graphic Design Masters nám ukáže prekvapivú tvár módnych produktov

Lifespiration Starts Here!

Pravidlá súťaže Answear Graphic Design Masters sú jednoduché

Rozhodovať bude inšpiratívna porota

1.12.2022 (Webnoviny.sk) -V súlade s touto hlavnou zásadou vstupuje Answear.com, medzinárodný módny e-shop, do sveta dizajnu v snahe vytvoriť inšpiratívne manželstvo umenia a módy. Tentokrát projektpozýva talentovaných tvorcov z celého sveta, ktorí sa zúčastnia na vytváraní kreatívnych, prekvapivých, digitálnych umeleckých diel a vyzdvihnú krásu produktov z jedinečnej ponuky Answear.sk.Súťaž je zameraná na nadšencov počítačovej grafiky, ktorí sa tejto oblasti venujú ako profesionáli či amatéri. Jedinou podmienkou na zapojenie sa je vek viac ako 18 rokov.Úlohou účastníkov je vytvoriť grafický dizajn s použitím fotografií jedinečného produktu z ponuky Answear.sk. Z výberu pripravených fotografií stačí vybrať obrázky jedného produktu a vytvoriť mu nový originálny kontext prostredníctvom vynikajúceho grafického dizajnu. Všetky materiály potrebné na vytvorenie grafiky sú k dispozícii na stránke súťaže: https://masters.answear.sk/ O najlepších z najlepších rozhodne vo februári 2023 medzinárodná porota zložená z odborníkov z celej Európy. Jej predsedom je Poliak- kreatívny riaditeľ Answear.com s takmer 20-ročnými skúsenosťami s vytváraním vizuálnej identity najväčších módnych značiek. Slovenkaalias @fancyillustrator - skúsená ilustrátorka, ktorá už roky dotvára svoje fotografie a obsah na sociálnych sieťach milými farebnými postavičkami, Bulharka- spoluzakladateľka, CEO a kreatívna riaditeľka agentúry Next-DC, ktorá získala skúsenosti v známych reklamných agentúrach (Havas, Ogilvy&Mather) a Slovinec- umelec, špecialista na grafiku a módnu ilustráciu. Skúsená porota sa bude pri výbere víťazov zaoberať otázkami súvisiacimi s myšlienkou použitia imidžu produktu, jeho rozpoznateľnosťou a cieľom dať mu nový kontext."Prostredníctvom rôznych kreatívnych projektov chceme ukázať, ako sa dá žiť zaujímavý, odvážny a ešte aktívnejší život. Do každej kampane výrazne zapájame našich zákazníkov i priaznivcov z rôznych krajín, ktorí sa s nami delia o svoje nápady a prezentujú obrovskú kreativitu, vášeň a originálny prístup. Ako Country Manager spoločnosti answear.sk pre Česko a Slovensko som nesmierne hrdá, že sa nám do medzinárodnej poroty podarilo obsadiť aj inšpiratívnu zástupkyňu Slovenska Petru Slamkovú," dodáva Nicole Groesslová.Podrobné informácie o súťaži, podmienkach, pravidlách a databáze fotografií sú k dispozícii tu: https://masters.answear.sk/