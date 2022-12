Čo ešte musí Mikulec urobiť, aby ho SaS a Sme rodina boli ochotní odvolať, pýta sa Pellegrini (video)

Vďaka Kollárovi

Vyslovenie nedôvery

Ponuka stále platí

1.12.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutie Sme rodina nenašli odvahu, aby v plnej miere podporili odvolanie ministra vnútra SR Romana Mikulca (OĽaNO). Povedal to predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) „Je to zvláštne, pretože po odchode do opozície SaS tvrdila, že budú razantnou a tvrdou opozíciou. Hlasovanie ukázalo, že takí nie sú," uviedol Pellegrini.Strana Hlas-SD je zvedavá, ako sa SaS zachová pri "reparáte", ktorý im umožnili urobiť, a to hlasovať o vyslovení nedôvery vláde premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).„Taktiež je potrebné verejnosti povedať, že práve vďaka predsedovi hnutia Sme rodina Borisovi Kollárovi môže táto vládna menšina vládnuť. Je na mieste spýtať sa poslancov spomínaných dvoch strán, čo ešte musí Mikulec urobiť, aby ho boli ochotní odvolať," pýta sa Pellegrini.Predseda Hlasu-SD na tlačovej besede taktiež potvrdil, že stranu oslovila SaS, aby svoje podpisy dodali pod návrh o vyslovení nedôvery súčasnej vláde.„Nejde o žiadne nové spojenectvo, ide o konštruktívny postoj strany Hlas-SD a sme pripravení podporiť akýkoľvek návrh na odvolávanie, či už premiéra, alebo jednotlivých ministrov, a to bez ohľadu na to, kto ich v tomto smere osloví," zdôraznil Pellegrini.Dodal, že pri hlasovaní o nedôvere vláde si opäť poslanci "oblečú dresy" a tie budú podľa Pellegriniho veľmi jasne odlíšené.„Všetci jedenásti poslanci Hlas-SD podporia návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Za jediný možný scenár po vyslovení nedôvery považujeme predčasné voľby, a verím, že aj Boris Kollár a jeho hnutie pochopí, že nemôže ďalej držať vládu pri moci," uviedol.Peter Pellegrini zároveň uviedol, že stále platí jeho ponuka.„Pokiaľ bude uzavretá dohoda na konkrétnom termíne predčasných volieb, tak opozícia, vrátane strany Hlas-SD, bude podporovať zásadné zákony a opatrenia, ktoré budú musieť byť prijaté do termínu predčasných volieb," povedal.