 24hod.sk    Veda

15. mája 2026

Vedci objavili „posledného titana“. Obrovský dinosaurus z Thajska vážil ako deväť slonov


Nový druh gigantického sauropóda meral približne 27 metrov a podľa vedcov je najväčším dinosaurom, aký bol doteraz objavený v juhovýchodnej Ázii. Fosílie tvora starého viac než 100 miliónov rokov našli v Thajsku.



15.5.2026 (SITA.sk) - Nový druh gigantického sauropóda meral približne 27 metrov a podľa vedcov je najväčším dinosaurom, aký bol doteraz objavený v juhovýchodnej Ázii. Fosílie tvora starého viac než 100 miliónov rokov našli v Thajsku.


Vedci identifikovali nový druh obrovského dinosaura, ktorého pozostatky objavili v Thajsku. Podľa štúdie publikovanej v časopise Scientific Reports išlo o bylinožravého sauropóda s dlhým krkom, ktorý meral približne 27 metrov a vážil okolo 27 ton.

Výskumníci odhadujú, že dinosaurus žil na území dnešného Thajska pred 100 až 120 miliónmi rokov a je najväčším dinosaurom, aký bol doteraz objavený v juhovýchodnej Ázii. Svojou hmotnosťou sa údajne vyrovnal deviatim dospelým ázijským slonom.

Vedúci výskumu Thitiwoot Sethapanichsakul uviedol: „Náš dinosaurus je podľa väčšiny ľudí obrovský - pravdepodobne vážil najmenej o desať ton viac než diplodocus Dippy.“ Tým narážal na známu repliku dinosaura vystavenú v Prírodovednom múzeu v Londýne.
 

A giant new dinosaur species has been identified from fossils discovered in Thailand.


Named the “Nagatitan,” it is believed to be the largest dinosaur ever found in Southeast Asia, weighing around 27 tonnes and stretching nearly 27 meters long. Scientists say this dino lived… pic.twitter.com/rPwDGNiE0f

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) May 14, 2026



Thajský doktorand označil nového sauropóda za „posledného titana“, pretože fosílie boli objavené v jednej z najmladších horninových formácií v Thajsku, kde sa našli dinosaury. „Región sa neskôr zmenil na plytké more, takže to môže byť posledný alebo najnovší veľký sauropód, akého v juhovýchodnej Ázii objavíme,“ vysvetlil podľa University College London.

Druh dostal názov Nagatitan chaiyaphumensis podľa mytologického hada z juhovýchodnej Ázie, obra gréckej mytológie a provincie Chaiyaphum, kde boli fosílie objavené. Prvé pozostatky našli miestni obyvatelia už pred desiatimi rokmi, no vykopávky boli dokončené až v roku 2024. Rekonštrukcia v životnej veľkosti je vystavená v Thainosaur Museum v Bangkoku.


Zdroj: SITA.sk - Vedci objavili „posledného titana“. Obrovský dinosaurus z Thajska vážil ako deväť slonov © SITA Všetky práva vyhradené.

Milujem Slovensko sa ponesie v duchu majstrovstiev sveta v hokeji, súťažiť budú hokejové legendy

