Súťaž o anticenu Sexistický kix je spustená, zapojených je 116 reklám s prvkami sexualizácie

Početné reklamy malých firiem

Sex predáva

18.10.2021 - Spolu 116 reklám, ktoré vyhodnotili ako neetické a znevažujúce na základe rodu, bude súťažiť o anticenu Sexistický kix.Ako v tlačovej správe informovala organizátorka súťaže Michaela Jankovičová, za tie najsexistickejšie je možné hlasovať do 23. novembra. Výsledky hlasovania verejnosti, ako aj výber odbornej poroty zverejnia online počas 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách.„Podobne ako v minulých ročníkoch sa medzi nomináciami objavil vysoký počet reklám malých firiem, ktoré v komunikácii hojne využívajú prvok sexualizácie. Často ľudia nominovali aj rodovo stereotypné reklamy a v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa viac objavil jazykový sexizmus," uviedla spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix Jitka Dvořáková.Tradične je podľa nej medzi nominovanými spoločnosť Breva, no zaradená je napríklad aj reklama Národnej banky Slovenska. „Reklamy veľkých firiem, ako sú napríklad Eset, Procter and Gamble, Berto, si verejnosť taktiež všimla a nominovala na anticenu," povedala Dvořáková.Organizátori anticeny ďalej konštatujú, že po prvku sexualizácie siahajú najmä malé spoločnosti, ktoré v komunikácii vsádzajú na bezmyšlienkovité zobrazovanie prevažne ženských tiel alebo ich častí bez súvislosti s predávaným produktom či službou.„V presvedčení, že funguje princíp ´sex predáva´ sa mylne domnievajú, že týmto spôsobom zvýšia záujem o produkty či služby svojej firmy. Výskumy však ukazujú, že sexistická reklama nie je účinná a namiesto vyšších ziskov dostanú zadávatelia iba nomináciu na Sexistický kix," dodali.Podrobnosti o hlasovaní je možné nájsť na stránke.