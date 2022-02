Súťaž sankárok na olympiáde ovládla Geisenbergerová, Šimoňáková bola horšia ako v Pjongčangu

Šimoňákovej chýbala viac ako sekunda

Geisenbergerová s rekordom dráhy

8.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Katarína Šimoňáková obsadila v súťaži sánkarok na ZOH 2022 v čínskom Pekingu 25. priečku. Tá jej patrila už po pondelkových dvoch jazdách, v utorkovej tretej síce dosiahla svoj najlepší čas v Jen-čchingu a dostala sa pred Poľku Klaudiu Domoratzkú, predstihla ju však Američanka Summer Britcherová.Keďže do štvrtej jazdy sa kvalifikovala len najlepšia dvadsiatka po treťom kole, Slovenka šancu na ďalšie vylepšenie svojho postavenia už nedostala. Od možného postupu ďalej ju delila viac ako sekunda.Olympijským maximom rodáčky zo Spišskej Novej Vsi medzi jednotlivkyňami tak zostáva 23. pozícia z Pjongčangu 2018. V pondelok po prvom kole patrila Šimoňákovej 27. pozícia, v druhej jazde sa posunula na 25. stupienok.V súťaži sa predstavilo spolu 34 sánkarok, no Rumunka Raluca Stramaturarová tretie kolo nedokončila. Vedenie po prvom súťažnom dni potvrdila Nemka Natalie Geisenbergerová , ktorá náskok pred krajankou Annou Berreiterovou v tretej jazde v novom rekorde dráhy zvýšila z 208 na 330 tisícin sekundy a vo finále ho navýšila.Skúsená 35-ročná Mníchovčanka tak obhájila zlato zo ZOH 2014 a 2018, na jej konte je spolu s tímovými súťažami už päť zlatých olympijských medailí. Deväťnásobná svetová šampiónka napokon Berreiterovú zdolala o 493 tisícin sekundy, dvadsaťdvaročná rodáčka z Berchtesgadenu si vyjazdila prvý cenný kov pod piatimi kruhmi.Bronz putuje do Ruska zásluhou Tatiany Ivanovovej, ktorá za víťazkou zaostala o 1,053 sekundy. Ďalšie tri priečky obsadili Rakúšanky v poradí Madeleine Egleová, Hannah Procková a Lisa Schulteová.