Šutor: Predkresťanskí Slovania mali Pamiatku zosnulých viac ráz v roku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Košice 1. novembra (TASR) – Pamiatka zosnulých sa u predkresťanských Slovanov konala niekoľkokrát ročne. Prvý raz to bolo 40 dní od pohrebu, druhý raz na výročie smrti. Spoločne sa pripomínala pamiatka všetkých zosnulých ešte na jar a v zime. Tvrdí to kulturológ Lukáš Šutor, ktorý pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.priblížil Šutor a zdôraznil, že starostlivosť o predkov bola v tradícii všetkých Indoeurópanov zakorenená tak hlboko, že sa s ňou muselo počítať aj v ďalších kultúrnych dejinných fázach.vysvetlil Šutor.Na Slovensku Dušičky podľa jeho slov úzko súvisia so Sviatkom všetkých svätých. "priblížil kulturológ.Ako ďalej povedal, najmladším sviatkom na Slovenku je Halloween." dodal Šutor.