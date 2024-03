Suverenita sa podľa Fica v Európe nenosí. Za jedinú zbraň Slovenska považuje vykonávanie suverénnej zahraničnej politiky (video)

Nedostatok silových prostriedkov

Mierový samit v Španielsku

2.3.2024 (SITA.sk) - Jedinou zbraňou Slovenska je dôsledne dodržiavať medzinárodné právo a vykonávať suverénnu slovenskú zahraničnú politiku, orientovanú na všetky štyri svetové strany. Predseda vlády Robert Fico (predseda strany Smer-SD ) to uviedol vo videu na sociálnej sieti.Slovensko podľa Fica nedisponuje silovými prostriedkami na riešenie konfliktov. Zdôraznil ale, že to všetko „pri plnom rešpektovaní našich záväzkov vyplývajúcich z členstva vo významných medzinárodných organizáciách".„Aj za cenu, že budeme za to upaľovaní na hranici, čo teda aj sme," vyjadril sa premiér a poznamenal, že suverenita sa dnes v Európe nenosí.Fico poukázal na návštevu ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) v Spojených štátoch amerických, kde sa Kaliňák stretol i so svojím americkým náprotivkom. Rovnako poukázal aj na návštevu ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) v Turecku, kde sa šéf slovenskej diplomacie stretol s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom Spoločne podľa Fica diskutovali o možnostiach, ktoré by mohol priniesť pripravovaný mierový samit vo Švajčiarsku. „Plne podporujem takúto vyváženosť," uviedol Fico.„Vedel som o tomto stretnutí a odporúčal som ministrovi, aby sa s ruským ministrom stretol," dodal.