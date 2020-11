Suzuki po 20 rokoch oslavuje titul v MotoGP, majstrom sveta sa nečakane stal Joan Mir

Majster iba s jedným víťazstvom

Ťažko pochopiteľná eufória

15.11.2020 (Webnoviny.sk) - Španiel Joan Mir sa po prvý raz v kariére a značne nečakane stal majstrom sveta v pretekoch cestných motocyklov v kráľovskej kubatúre MotoGP. Jazdec na motocykle Suzuki si v predposledných pretekoch sezóny v španielskom Cheste pri Valencii zabezpečil titul zo siedmej priečky v cieli.Víťazom sa stal Talian Franco Morbidelli na Yamahe. Oslávil tretie víťazstvo v sezóne, celkovo je druhý, ale Mira už nepreskočí.Dvadsaťtriročný Mir dosiahol v tejto sezóne iba jedno víťazstvo (pred týždňom na VC Európy), ale až sedem pódiových umiestnení. Titul získal nie pre svoje suverénne výkony, ale stabilnú výkonnosť. Iba raz na VC Francúzska sa ocitol mimo najlepšej desiatky celkového poradia. Mir sa stal prvým majstrom sveta na Suzuki od čias Američana Kennyho Robertsa ml. v roku 2000. Zároveň je to šiesty titul pre túto japonskú značku. Mir je svetový šampión v najslabšej kubatúre Moto3 spred troch rokov. Po presune do MotoGP bol vlani celkovo až dvanásty."Nedokážem opísať svoje emócie. Celý život som pre toto bojoval. Momentálne nemôžem plakať, nedokážem sa smiať. Je to zmes všetkých emócií. Ak ste nasledovali svoj sen a ten sa potom splní, je to ťažko pochopiteľná eufória," uviedol Joan Mir aj na webe laola1.at. "Chcem zablahoželať Joanovi a celému tímu Suzuki. Zaslúžia si to," povedal Austrálčan Jack Miller, celkovo ôsmy muž šampionátu MotoGP.Posledné štrnáste preteky sezóny v MotoGP sa uskutočnia o týždeň v portugalskom Portimau.