Svadba bez stresu: Namiesto pompéznosti sa inšpirujte prírodou

Ako si teda vyzdobiť svoj deň D v duchu jednoduchosti a prírody?

Detailný plán je polovičná výhra

„Chceme to mať jednoduché, to zvládneme naplánovať ľavou zadnou.“ – pokiaľ sa v tejto vete počujete, poriadne zbystrite.

Začať s prípravami poriadne dopredu nie je nikdy na škodu a rozhodne vám to s blížiacim sa dátumom svadobného dňa ušetrí kopu starostí. Tak ako pri mnohých väčších akciách sa aj pri svadbách stáva, že sa objavia problémy, ktoré ste jednoducho nečakali.

Môžu vám zavrieť obľúbenú požičovňu šiat, tlač pozvánok prekazí neschopnosť kreatívcov, no, poznáte to. S dostatkom času to ale zvládnete ľavou zadnou.

Pripravte si detailný zoznam jedla a dobrôt, ktoré chcete hosťom ponúknuť, naplánujte si obrad, premyslite si ubytovanie hostí. Všetko si čo možno najviac do detailu predstavujte. Pomôže vám to ľahšie odhaliť prípadné hluché miesta a drobnosti, ktoré by mohli spôsobiť komplikácie.

Jedlo je alfou a omegou

Svadby sú okrem novomanželov a obradu tiež o jedle. O dobrom jedle. Aj tu sa môžete držať jednoduchosti, servírovať tradičné dobroty, slovenské jedlá a pochutiny.

Vždy ale myslite na to, že svadobné koláčiky, tortu alebo chlebíčky pre hostí je potrebné poriadne zabaliť, aby tieto dobroty neprišli pri preprave k ujme. Štýlová krabička na výslužku ako na obrázku alebo darčeková krabica prídu vhod.

Miesto konania svadby ako základ

Dychberúca výzdoba a parádna organizácia nepomôžu, pokiaľ sa budete brať v reštaurácii neďaleko diaľnice. Zamyslite sa preto, kde ste sa v poslednej dobe cítili najlepšie.

Nemusí to byť ani zámoček alebo luxusná vila. Stačí malinký hotelík neďaleko lesa s reštauráciou a výhľadom na kopce okolo. Hostia sa budú cítiť dobre, vy budete v pokoji a váš deň D si náležite užijete.

Dôležité je, postrážiť si dobrú dopravnú dostupnosť, rozumnú dojazdovú vzdialenosť, parkovanie a prípadné ubytovacie kapacity.

Všetko si zapisujte, premyslite a od veci nie je, urobiť si napríklad prieskum medzi hosťami, keď si nebudete vedieť rady.

Výzdoba. Inšpirujte sa prírodou

Nepotrebujete mať pozlátené obrusy, armádu personálu alebo sa brať na hromade čerstvých ruží a servírovať kaviár. S výzdobou sa môžete inšpirovať v jednoduchostiach prírody a vidieckeho života.

Namiesto zhotovovania/prenájmu predražených dekorácií si môžete stoly ozdobiť vlastnoručne nazbieranými lúčnymi kvetmi a vyrobiť si svadobné pierka vlastnoručne.

V jednoduchosti je proste sila.

Či už sa rozhodnete si svadbu naplánovať v pompéznom štýle alebo sa chcete držať jednoduchosti a prírody, nezabudnite, že tento veľký deň je len o vás. Nemali by ste sa naháňať alebo stresovať.