Svadobné inšpirácie a tipy online módnej platformy GLAMI

Voľba šiat je pre nevestu a ženícha často veľmi náročná dilema, no rovnako sa s ňou musia popasovať aj svadobní hostia. Pokiaľ dress code oblečenia nie je v pozvánke jasne definovaný, pokojne sa obráťte na pár alebo organizátora svadby, aby ste si objasnili akékoľvek nejasnosti. Výberom elegantného formálneho outfitu nič nepokazíte. Nezabudnite, že šaty bielej farby by na svadbe mala mať len nevesta. Overte si najskôr, či svadobčania nezvolili farbu, do ktorej sa máte obliecť. Ak nie, pre pozvané dámy ostáva zvyšná široká ponuka farebnej palety, taktiež vzorov potlače. Skúste červené splývavé šaty doplnené o čierne lodičky a listovú kabelku. Pokiaľ ste skôr pre klasiku, zvoľte ľahké košeľové šaty s lodičkami béžovej farby. Oboje využijete aj po svadbe pri mnohých príležitostiach. Skvelou alternatívou šiat je praktický overal , ktorý vám dodá pohodlie a neskutočný šmrnc.Ročné obdobie je druhým kľúčovým faktorom pri zostavovaní svadobného outfitu. Vhodné je sledovať predpoveď počasia a zvážiť tiež miesto konania svadby. V letnej sezóne zvoľte materiály, ktoré sú prírodné, priedušné a pohodlné, napríklad ľan alebo viskózu. Naopak, pre chladnejšie dni kombinujte viac vrstiev a materiály ako vlna, bavlna či kašmír. Ak sa zúčastňujete svadby pod holým nebom, rozhodne nezabudnite na doplnky ako klobúk, slnečné okuliare alebo ľahkú vrchnú vrstvu na ochranu pred slnkom. Outfitu tak dodáte funkčnosť aj štýl.Hostia pri nákupe oblečenia a obuvi môžu čeliť aj finančným limitom. Možno chcú vyzerať čo najlepšie, ale musia nájsť dostupné možnosti v rámci svojho rozpočtu. To môže platiť najmä vtedy, ak sa v krátkom čase zúčastnia viacerých svadieb. Stanovte si reálny rozpočet na svadobné oblečenie a držte sa ho. Zvážiť môžete zapožičanie či výmenu oblečenia. Nakupovanie počas výpredajov a zliav je najlepším tipom, ako ušetriť, no pri nákupe svadobného outfitu zabudnite na trendy. Vyberte si nadčasové kúsky, ktoré vám svedčia a následne ich využijete aj pre ďalšie príležitosti. Je to praktické a udržateľné. Malý trik, ako oživiť jednoduché šaty, kabátik či kostým – zvoľte výrazné doplnky a výsledný outfit tak môže mať viacero podôb.Svadby sú často aj o dlhých hodinách státia, sedenia, tanca a spoločenských stretnutí. Hostia môžu mať problém nájsť topánky, ktoré sú štýlové a zároveň dostatočne pohodlné, aby v nich vydržali počas celého podujatia. Nebezpečné sú aj nové nerozchodené topánky. Isto v tejto situácii oceníte náplasti na otlaky a náhradné pohodlné už osvedčené topánky, ktoré ste si pre každý prípad zbalili zo sebou. Alternatívou k lodičkám je elegantná pohodlná platforma.Ak hostia cestujú na svadbu, môžu čeliť problémom pri preprave svojho formálneho oblečenia a topánok. Kvalitná cestovná batožina je na nezaplatenie, najmä keď potrebujete zbaliť jemné alebo objemné oblečenie. Dôkladne prekontrolujte a následne starostlivo zabaľte najmä oblečenie, ktoré nie je odolné proti pokrčeniu. Na ochranu jemných odevov používajte vrecká na odevy alebo baliace boxy. Ak je to možné, noste svadobné oblečenie ako príručnú batožinu, aby ste minimalizovali riziko poškodenia alebo straty. Nezabudnite na malú núdzovú súpravu so zatváracími špendlíkmi, obojstrannou páskou a mini nástrojmi na šitie, aby ste vyriešili akékoľvek neočakávané drobné nehody s oblečením.