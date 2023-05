Americká podpora vytvorila nezadržateľný spád, výcvik pilotov podľa EÚ povedie k dodaniu stíhačiek F-16 Ukrajine

Výcvik pilotov

Prvý krok

23.5.2023 - Americká podpora výcvikuvytvorila podľa šéfa diplomacie Európskej únie nezadržateľný spád, ktorý nevyhnutne privedie stíhačky na ukrajinské bojisko.„Viete, vždy je to to isté, diskutujeme, na začiatku sa každý zdráha,“ vyjadril sa Josep Borrell a ako príklad uviedol dlhú diskusiu a počiatočný odpor proti vyslaniu bojových tankov Leopard na Ukrajinu. „Nakoniec, s Leopardmi, s F-16kami, prichádza rozhodnutie poskytnúť túto vojenskú podporu, pretože je absolútne potrebná,“ skonštatoval.Borrell zároveň dodal, že výcvik pilotov sa už začal v Poľsku a niektorých ďalších krajinách. Úrady vo Varšave zatiaľ bezprostredne tieto informácie nepotvrdili. Takýto výcvik okrem iných plánujú aj Holandsko a Dánsko.Zatiaľ však nepadlo žiadne rozhodnutie o dodávke stíhačiek štvrtej generácie. Výcvik pilotov, ktorý trvá niekoľko mesiacov, ale pomôže urýchliť pripravenosť na boj, keď sa prijme formálne rozhodnutie.Holandská ministerka obrany Kajsa Ollongren sa vyjadrila, že výcvik pilotov je prvý krok. „O tom ďalšom kroku budeme pokračovať v diskusiách s našimi spojencami a krajinami, ktoré môžu mať k dispozícii F-16ky. Ale to teraz nie je na stole,“ dodala.Kyjev dlho žiada od spojencov na Západe sofistikované stíhačky, ktoré by mu pomohli brániť sa proti ruskej invázii. Tento nový plán otvára dvere niekoľkým národom na dodanie lietadiel a pre USA, aby pomohli pri výcviku pilotov.