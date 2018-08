Švajčiar Behrami skončil v reprezentácii z politických dôvodov

Valon Behrami (v žltom). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 7. augusta (TASR) - Švajčiarsky futbalista Valon Behrami vyhlásil, že musel skončiť v národnom tíme z politických dôvodov. Problémom údajne bola kontroverzná diskusia o hráčoch so zahraničnými koreňmi vo švajčiarskej reprezentácii. Kouč Vladimir Petkovič ale vzápätí poprel, že stredopoliara v tíme nechce.napísal 33-ročný Behrami v pondelok neskoro večer na sociálnu sieť. V rozhovore pre stanicu RSI potom uviedol, že to bolo politické rozhodnutie, pretože podporoval ďalších reprezentantov s iným ako švajčiarskym pôvodom. Vysoký funkcionár Švajčiarskeho futbalového zväzu predtým údajne spochybnil lojalitu týchto hráčov. Spory odštartovali po MS v Rusku, kde traja Švajčiari inkasovali pokuty za albánske nacionalistické gestá v dueli so Srbskom.Švajčiarsky zväz Behramiho slová odmietol. Reprezentačný tréner Petkovič sa bráni, že viacerým skúseným hráčom tímu iba oznámil svoj plán dať šancu mladším adeptom na najcennejší dres v blížiacich sa dueloch Ligy národov proti Islandu a Belgicku a v príprave proti Anglicku a Kataru.tvrdí Petkovič podľa agentúry DPA.