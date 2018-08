V Belehrade je bezpečnosť prvoradá, domáci fanúšikovia vzbudzujú obavy

Fanúšikovia futbalového klubu Crvena Zvezda Belehrad. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 7. augusta (TASR) - Utorkový futbalový sviatok v Belehrade bol veľkou skúškou aj pre domáce bezpečnostné zložky. Pred zápasom 3. predkola Ligy majstrov CZ Belehrad - Spartak Trnava vládli obavy z výtržností a domáci organizátori na ne pripravili nielen fanúšikov Spartaka, ale aj zástupcov slovenských médií.Fanúšikovia Crvenej Zvezdy si hovoria Delije. Majú nálepku najvášnivejších fanúšikov na "starom kontinente" a ich vyčíňanie na vlastnej koži zažili v mnohých európskych krajinách. Hovorí sa, že niektorí z nich bojovali po boku tzv. Arkanových Tigrov počas vojnového konfliktu na Balkáne. Táto skupina bola polovojenskou jednotkou. Niektoré výtržnosti Delije obleteli svet aj nedávno, skúsenosti s nimi má aj Slovan Bratislava. Ten sa s CZ Belehrad stretol v sezóne 2010/11 v 3. predkole EL. Fanúšikovia Crvenej Zvezdy nechýbali ani v Bratislave a temperament ukázali hneď po príchode, nechýbali pouličné bitky, polícia niektorých aj zatkla.Slovenskí novinári v Belehrade pocítili obavy z Delije deň pred zápasom. V pondelok večer sa štadióne konala tlačová konferencia Spartaka Trnava a po nej aj otvorený tréning pre médiá. Na štadión Rajka Mitiča dorazil mikrobus so zástupcami médií priamo pred miesto, kde si pár domácich "ultras" kupovalo vstupenky na zápas. A keďže na čelnom skle bolo označenie Spartak Trnava - journalists, okamžite upútal ich pozornosť. Zlý pocit už nastal, keď šoféra posielali domáci usporiadatelia hore-dolu, až na štvrtý pokus sa mu podarilo nájsť správny sektor vedúci do press centra.Po tlačovej konferencii sa všetci chystali zísť tribúnou na ihrisko, kde mal Spartak otvorený tréning pre médiá. Cesta naň trvala asi dve minúty. Domáci bezpečnostný manažér však pokrútil hlavou a slovenských novinárov odprevadil do priestorov mixóny po obvode štadióna. Okolo všetkých vchodov vedúcich dovnútra, kde úraduje niekoľkotisícový dav horkokrvných fanúšikov Belehradu. Po zápase sa chystal rovnaký scenár, iný presun do mix zóny nie je možný. Hoci to znie nelogicky, z novinárskych miest sa totiž dá k hráčom dostať dolu schodmi priamo na ihrisko, bezpečnosť je prvoradá. Aspoň tak znel pokyn manažéra, ktorý zároveň upozornil, že neodporúča po zápase ísť do mixzóny jednotlivo. Novinári musia držať spolu, lebo budú problémy.Počas zhruba desaťminútovej cesty vedúcej okolo fanshopu CZ, ale najmä okolo miesta, kde vchádzajú na štadión ultras Delije, sa nedalo vyhnúť bodavým pohľadom domácich. Toto čakalo na fanúšikov Trnavy, ktorí mierili od rána do srbskej metropoly. Údajne aj s poľskými posilami, celkovo ich malo doraziť okolo 400. Údajne ich však polícia do zápasu držala v bezpečnej vzdialenosti od dejiska. S klubom na zápas cestovala aj trojica koordinátorov, ktorá mala dohliadať na bezpečnosť fanúšikov. Na obozretnosť upozornila vyslaných zástupcov médií aj pracovníčka slovenského veľvyslanectva v Belehrade: