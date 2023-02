Švajčiar Odermatt získal druhý titul v zjazdovom lyžovaní, triumfoval aj v obrovskom slalome mužov

Radosť víťaza

Ako sa darilo Slovákom?

Žampa je trochu sklamaný

17.2.2023 (SITA.sk) - Švajčiar Marco Odermatt sa stal víťazom piatkového obrovského slalomu mužov na majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní vo Francúzsku a získal druhú zlatú medailu na šampionáte, tú prvú vybojoval v zjazde. Druhý skončil jeho krajan Loic Meillard so stratou 0,32 s v súčte dvoch jázd, bronz obhájil Rakúšan Marco Schwarz , ktorý bol najrýchlejší v 1. kole a celkovo zaostal za Odermattom o štyri desatiny sekundy."Je to úžasné. Je tu veľa švajčiarskych fanúšikov. Nečakal som, že zvíťazím. Marco lyžoval veľmi dobre," povedal hneď po pretekoch Odermatt, úradujúci olympijský víťaz v tejto disciplíne, suverénny líder celkového hodnotenia "obráku" vo Svetovom pohári aj celého seriálu.Obhajca titulu Francúz Mathieu Faivre obsadil až 19. miesto s mankom 4,49 s na Odermatta. Strieborný z MS v talianskej Cortine D´Ampezzo 2021 Luca de Aliprandini z Talianska skončil na 14. priečke so stratou 2,91 s na víťaza.Z troch slovenských reprezentantov sa najlepšie umiestnil Martin Hyška, ktorý obsadil 33. miesto s mankom 12,02 s. O tri priečky nižšie klasifikovali Tea Žampu (+13,88 s). Adam Žampa mal po prvom kole zvýšenú teplotu a trápil ho kašeľ, preto sa už v druhom kole nepredstavil. Po prvej jazde mu patrila priebežná 36. priečka.„Pre mňa to je výsledok, ktorý si vážim najviac,“ poznamenal Martin Hyška pri mikrofóne JOJ Šport. Na otázku, či preňho tento výsledok predstavuje motiváciu do ďalšej kariéry, zvlášť po nedávnom zranení, odvetil: „Nerád by som na to odpovedal. Uvidíme, čo bude.“Teo Žampa vnímal svoj výsledok pozitívne. „Hlavne moja prvá jazda bola dobrá. Druhá bola viac na istotu, aby som došiel do cieľa. Podarilo sa mi skončiť na 36. mieste, takže som veľmi rád. Strata na víťaza je vysoká, trošku som z nej sklamaný. Myslel som si, že by som mohol byť aj v Top 30. Je to však pre mňa motivácia, aby som robil veci ešte lepšie,“ povedal Teo Žampa.MS v zjazdovom lyžovaní v Courcheveli a Méribeli vyvrcholia cez víkend pretekmi v slalome, ženy ho majú na programe v sobotu a muži v nedeľu.