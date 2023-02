Nagy sa stal ôsmykrát najlepším plavcom roka, Potocká ovládla anketu medzi ženami

plávaní

Najúspešnejší športovci Slovenskej plaveckej federácie za rok 2022 (zdroj: SPF):

Plávanie

Muži:

1. miesto: Nagy Richard, tréner Mike Taylor

2. miesto: Duša Matej, tréner Jeff Dugdalle a Nic Eriksson

3. miesto: Jablčník František, tréner Rastislav Hlavatý

Ženy:

1. miesto: Potocká Tamara, tréner Tomáš Trešl

2. miesto: Trníková Nikoleta, tréner Karel Procházka

3. miesto: Podmaníková Andrea, tréner Brian Burnes



Junior: Dikácz Bence, tréner Balász Szeidl

Juniorka: Slušná Lillian, tréner Pavol Sirotný

Vodné pólo

Najlepší muž: Tomáš Hoferica

Najlepšia žena: Kristína Stehlíková

Najlepší junior: Dani Bačo

Najlepšia juniorka: Lenka Garančovská

Diaľkové plávanie

Najlepší senior: Tomáš Peciar, tréner Pavol Peciar

Najlepší junior: Filip Lányi, tréner Radoslav Suchánek

Objav roka: Krisztián Gálik, trénerka Marta Kocsis

Synchronizované plávanie

Najlepší senior: Solymosy J. a Solymosyová S. , trénerka Ivana Solymosyová

Najlepší junior: Chiara Diky, trénerka Nora Szauder

Objav roka: Lea Anna Krajčovičová, trénerka Monika Thuringerová



Cena prezidenta Slovenskej plaveckej federácie: Samuel Košťál





17.2.2023 (SITA.sk) - Slovenskí reprezentanti v bazénovom Richard Nagy a Tamara Potocká sa stali najúspešnejšími športovcami Slovenskej plaveckej federácie (SPF) za rok 2022.Člen klubu ŠK Dukla Banská Bystrica Nagy obhájil prvenstvo v ankete z roku 2021 a celkovo sa stal najlepším slovenským plavcom roka ôsmykrát (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), druhý skončil v hlasovaní Matej Duša a tretí František Jablčník.Medzi ženami prvýkrát uspela Potocká pred Nikoletou Trníkovou a víťazkou spred roka Andreou Podmaníkovou. Nagy zaznamenal v roku 2022 ôsme miesta na 400 m polohové preteky na majstrovstvách sveta v krátkom bazéne a na majstrovstvách Európy v dlhom bazéne. Vytvoril dva slovenské rekordy na 200 m polohové preteky a 200 m motýlik.Duša bol na MS v krátkom bazéne na 15.mieste na 50 m voľný spôsob, na ME v dlhom bazéne bol v rovnakej disciplíne na 17. pozícii. Dosiahol štyri slovenské rekordy na 50 m a 100 m voľný spôsob a bol člen dvoch rekordných štafiet na MS v krátkom bazéne.Jablčník obsadil 31. miesto na 200 m polohové preteky na MS v dlhom bazéne, na ME v dlhom bazéne skončil na 18. priečke na 400 m polohové preteky.Potockej maximum bolo vlani 13. miesto na 100 m polohové preteky na MS v krátkom bazéne, na MS v dlhom bazéne bola osemnástka na 100 m motýlik. Je držiteľka dvoch slovenských rekordov na 100 m polohové preteky a členka piatich rekordných štafiet na MS v krátkom bazéne.Trníková obsadila na MS v krátkom bazéne 15. miesto na 400 m polohové preteky, na ME v dlhom bazéne bola jedenásta na 400 m polohové preteky. Na konte má dva slovenské rekordy na 400 m polohové preteky a 200 m prsia.Podmaníková na MS v krátkom bazéne vybojovala 15. priečku na 50 m prsia, na ME v dlhom bazéne bola na 19. poste. Patria jej tri národné rekordy na 50 m prsia a 200 m prsia a je členka troch rekordných štafiet na MS v krátkom bazéne.V kategórii juniorov sa stal najlepším plavcom roka 2022 Bence Dikácz vďaka zisku 5. miesta z ME juniorov na 400 m polohové preteky, na MS juniorov bol v tej istej disciplíne dvanásty. Na konte má štyri slovenské juniorské rekordy na 200 m polohové preteky a 400 m polohové preteky.Na MS juniorov bol člen štafety na 4x200 metrov voľný spôsob, ktorá vytvorila slovenský seniorský rekord. Medzi juniorkami triumfovala Lillian Slušná, ktorá získala bronzovú medailu na MS juniorov v peruánskej Lime na 50 m motýlik a bola piata na 50 m voľný spôsob. Na ME juniorov bola šiesta na 50 m motýlik a ôsma na 50 m voľný spôsob.Na MS v krátkom bazéne obsadila 20. miesto na 50 m voľný spôsob, vytvorila deväť slovenských juniorských rekordov a trikrát vyrovnala slovenský rekord na 50 m motýlik aj 50 m voľný spôsob. Je členka štyroch rekordných štafiet na MS v krátkom bazéne.Vo vodnom póle v oboch kategóriách zvíťazili reprezentanti na brankárskom poste. U mužov si prvenstvo z roka 2019 zopakoval hráč francúzskeho klubu Reims a účastník ME v chorvátskom Splite Tomáš Hoferica, medzi ženami uspela hráčka Slávie UK Bratislava, vicemajsterka Slovenska a účastníčka ME v Splite Kristína Stehlíková.V diaľkovomdostal cenu pre najlepšieho plavca roka 20-ročný Tomáš Peciar, ktorý na MS v Budapešti na 5-kilometrovej trati obsadil 31. miesto, čo je historické maximum umiestnenia Slováka v prvej polovici štartového poľa na takomto podujatí.V synchronizovanomv kategórii seniorov zvíťazila dvojica Jozef Solymosy a Silvia Solymosyová, ktorá získala dve bronzové medaily na ME v talianskom Ríme vo voľnej aj technickej zostave.