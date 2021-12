Švajčiari na MS v hokeji do 20 rokov získali body zadarmo. Slováci veria, že ich to naštartuje

Slováci sú zatiaľ na poslednom mieste

Zamerali sa na hru v presilovkách

29.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Kanade má o komplikáciu navyše. K známemu faktu, že zverenci Ivana Feneša majú napriek dobrej hre na konte bodov aj po dvoch zápasoch nulu, sa pridružila karanténa tímu USA.Američania pre dva pozitívne testy na koronavírus nemohli nastúpiť na zápas proti Švajčiarom, čo vedenie šampionátu "ocenilo" kontumačnou prehrou 0:1. Švajčiari tak zadarmo prišli k trom bodom a pred vzájomným zápasom v boji o štvrťfinále proti Slovákom budú mať náskok, o ktorom ani nesnívali.Všetko však môžu zmeniť práve slovenskí hokejisti ešte v stredu od 22.30 h SEČ. Ak zdolajú Rusov, nepôjdu do súboja so Švajčiarmi s bodovým mankom. Zatiaľ sú však Slováci v B-skupine s nulou na poslednom mieste."Podľa pravidiel IIHF Švajčiari budú mať na konte kontumačné víťazstvo 1:0. Karanténa tímu USA sa neskôr vyhodnotí a rozhodne sa o tom, či Američania budú môcť nastúpiť na svoj ďalší zápas 29. decembra proti Švédom," napísal oficiálny web MSJ v Kanade."Je to trocha smolný príbeh pre nás. Ale myslím si, že nás táto skutočnosť naštartuje. Keď získame šesť bodov, postúpime do štvrťfinále,“ povedal obranca Šimon Nemec na webe hockeyslovakia.sk. "Rusi majú každý rok veľmi dobrý tím. Lenže taký máme tento rok aj my. Ak budeme hrať minimálne tak ako proti Švédom, verím, že sa nám konečne podarí streliť góly, Rusov môžeme zdolať. A verím, že ich aj zdoláme,“ myslí si útočník Dalibor Dvorský.V prípravnom súboji proti Nemcom pri víťazstve 4:0 Slováci využili až tri zo štyroch presiloviek. V hlavnom turnaji sa však v početnej výhode vo dvoch zápasoch z ôsmich možností tešili z gólu iba jediný raz. Aj preto sa počas utorňajšieho tréningu pred duelom s Rusmi zamerali viac na hru v presilovkách. "Musím povedať, že to išlo celkom dobre, preto verím, že v najbližšom zápase to pôjde a konečne sa presadíme v presilovke,“ zaželal si Dvorský.Ešte len 16-ročný debutant na MJ nastupuje ako center tretej formácie na krídlach s Marošom Jedličkom a Romanom Faithom. Miesto mu však tréneri našli aj v presilovkovej formácii. "Som veľmi vďačný za príležitosť, ktorú som dostal. Do oboch zápasov som dal všetko, čo som vedel. S USA nám nevyšla druhá tretina, so Švédmi sme mali prevahu v celom zápase, ale nedali sme gól. Verím, že v ďalších stretnutiach to bude ešte oveľa lepšie,“ dodal Dvorský na webe SZĽH.