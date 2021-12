Vlhová prvá po 1. kole slalomu v Lienzi o 0,08 pred Gisinovou

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová je na čele po 1. kole stredajšieho slalomu Svetového pohára. V rakúskom Lienzi viedla o osem stotín sekundy pred Švajčiarkou Michelle Gisinovou, priebežne tretia bola domáca Katharina Liensbergerová s odstupom 0,27 s.





Dvadsaťšesťročná slovenská reprezentantka nemala v slalome svoju najväčšiu rivalku Mikaelu Shiffrinovú. Američanka ju ako jediná dokázala v tejto sezóne zdolať, v Lienzi však nemohla štartovať po pozitívnom teste na koronavírus. Len svoj prvý slalom po prekonaní ochorenia COVID-19 absolvovala úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne a obhajkyňa malého glóbusu Katharina Liensbergerová. Rakúšanke v druhej polovici trate chýbali sily a nedokázala udržať dynamiku z hornej časti.Vlhová so štartovým číslom 4 sa od prvých bránok vrhla do jazdy so svojou typickou agresivitou a zároveň si držala ideálnu stopu. Vyšla jej predovšetkým vrchná pasáž, v ktorej si vypracovala najväčší náskok, a hoci po druhom medzičase z neho čosi stratila, záverečnú strminu si postrážila a zostala v zelených číslach. "Zo začiatku som sa cítila veľmi dobre, potom som trošku povolila z môjho rytmu. Aj medzičasy zodpovedali tomu, ako som sa cítila. Treba ísť naplno od začiatku do konca, určite tam boli rezervy," povedala Vlhová pre RTVS.V 2. kole (13.00 h) ju za štandardných okolností mohli ohroziť len Gisinová a Liensbergerová. Na štvrtú pozíciu sa zaradila Švajčiarka Camille Rastová so štartovým číslom 17, ktorá zaostala o 53 stotín sekundy. Na ďalších miestach figurovali Kanaďanky Erin Mielzynská (+0,68 s) a Laurence St-Germainová (+0,77).