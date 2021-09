Švajčiari v referende rozhodujú o manželstvách rovnakého pohlavia

Manželia si budú môcť adoptovať deti

Švajčiarsko patrí ku konzervatívnym štátom

25.9.2021 (Webnoviny.sk) - Švajčiarski voliči budú v nedeľňajšom referende rozhodovať o možnosti uzatvárať manželstvá v prípade osôb rovnakého pohlavia. Vo Švajčiarsku sú od roku 2007 povolené akurát registrované partnerstvá homosexuálov a lesbičiek.Švajčiarsko organizuje referendá niekoľkokrát ročne, vďaka čomu môžu voliči priamo zasahovať do politiky. V prípade, že občania podporia spomenutý návrh, manželstvá partnerov rovnakého pohlavia dosiahnú rovnakú úroveň ako manželstvá heterosexuálnych párov, napríklad si budú môcť adoptovať deti.Odporcovia myšlienky tvrdia, že nahradenie registrovaných partnerstiev úplnými manželskými právami by podkopalo tradičnú rodinu založenú na vzťahu muža a ženy.Podľa prieskumov verejnej mienky má návrh podporu približne 60 %, no s blížiacim sa hlasovaním mierne klesá. Švajčiarsko patrí skôr ku konzervatívnym štátom a je to jedna z mála krajín v západnej Európe, ktorá neuznáva manželstvá osôb rovnakého pohlavia.Podobný postoj v Európe má aj Grécko, Taliansko či mikroštáty Andorra, Monako a San Maríno.