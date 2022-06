Švajčiari varujú pred príchodom ruských špiónov, ktorých po invázii na Ukrajinu vyhnali z iných západných krajín

Špionážna aktivita stúpa

Ohniskom môže byť Ženeva

27.6.2022 (Webnoviny.sk) - Švajčiarska spravodajská služba upozornila na to, že úrady by mali urobiť všetko pre zabránenie príchodu ruských špiónov, ktorých po invázii na Ukrajinu vyhnali zo západných krajín, do štátov ako Švajčiarsko.Federálna spravodajská služba v rámci svojej výročnej správy, ktorú zverejnila v pondelok, skúmala celý rad hrozieb vrátane násilného islamského extrémizmu, kybernetických útokov a čoraz viac polarizovaného sveta medzi autokraciami a demokraciami – ako je napríklad situácia medzi Spojenými štátmi a Čínou.Najviac však vystríhala pred hrozbami, ktoré predstavuje nová konvenčná vojna v Európe, migrácia a Rusko, pričom uviedla, že špionážna aktivita je na vysokej úrovni a stúpa.Ak sa krajinám na Západe podarí zabrániť tomu, aby boli dôstojníci ruských spravodajských služieb nahradení novými agentmi pod diplomatickým krytím, kapacity ruských špiónov na týchto miestach „budú natrvalo oslabené“, uviedla služba.To však môže znamenať, že by Moskva týchto agentov mohla poslať do ďalších krajín, ku ktorým by mohlo patriť aj Švajčiarsko.Služba poukázala napríklad na Ženevu, kde sídli mnoho medzinárodných organizácií, ako na potenciálne ohnisko špionáže.Služba tiež uviedla, že priebeh vojny, ktorá podľa nej hrubo porušila medzinárodné právo, „nie je pre Putinov režim povzbudzujúci“. Čiastočne je to aj preto, že sa v mysliach generácií Ukrajincov upevnila myšlienka, že Rusko je ich nepriateľ.