Bratislavčania žijúci v mestských častiach Ružinov a Staré Mesto majú tiež nárok na nižšiu cenu tepla

27.6.2022 (Webnoviny.sk) -MH Teplárenský holding, a.s. (MHTH) je najväčší výrobca a dodávateľ tepla na Slovensku a v súčasnosti v hlavnom meste zásobuje teplom viac ako 60-tisíc domácností, desiatky škôl, viacero zdravotníckych zariadení a objektov občianskej vybavenosti.V mestských častiach Bratislava Staré Mesto a Ružinov aktuálne hľadajú nového prevádzkovateľa svojich rozvodov. Dôvodom je najmä nespokojnosť obyvateľov s vysokou cenou ako aj potreba modernizácie viac ako 50-ročných rozvodov.Vedenie mestských častí sa obrátilo na MHTH so žiadosťou o ponuku stať sa dlhodobým partnerom – nájomcom rozvodov, ktorý okrem trvalo najnižšej ceny tepla zabezpečí aj ich rekonštrukciu."Ak by sme dnes mali prenajaté sekundárne rozvody v Ružinove a v Starom Meste, tak po započítaní nevyhnutných nákladov na ich prevádzku a údržbu by. Toto zníženie cien je možné dosiahnuť významnou úsporou nákladov vďaka synergickým efektom, ako aj odstránením dvojitého zisku. Súčasťou našej ponuky je aj trvalá garancia najnižšej ceny," vysvetľuje Vojtech Červenka, obchodný riaditeľ MHTH.Skupina ENGIE, ktorej v Ružinove končí zmluva na prenájom sekundárnych rozvodov a ktorej Mestská časť Staré Mesto chce obdobnú zmluvu vypovedať, namieta postup, ktorý vedenia oboch mestských častí zvolili pre výber nového partnera. Ten spočíva v uplatnení inštitútu tzv. osobitného zreteľa, kedy je možné, v odôvodnených prípadoch, využiť pre výber zmluvného partnera aj v oblasti nájmu rozvodov tepla v majetku obce."Je pre mňa ťažko pochopiteľné, že práve ENGIE ako člen Slovenského zväzu výrobcov tepla spochybňuje použitie takejto právnej úpravy, ktorú sami v minulosti využili. Pritom zväz disponuje už od roku 2017 právnym stanoviskom, ktoré osobitý zreteľ jednoznačne pripúšťa ako vhodnú formu na výber strategického partnera pre oblasť tepla," dodáva Červenka.ENGIE sa vo svojich argumentoch domáha verejnej súťaže napriek tomu, že jediným dodávateľom tepla z primárnych rozvodov je práve MHTH. V prípade, že by aj súťažou bol vybraný iný subjekt, ten by len cenu tepla z MHTH navýšil o dodatočné náklady a zisk. Súčasný prevádzkovateľ sa z tohto pohľadu len snaží konzervovať súčasný stav, na ktorý cez vyššiu cenu tepla doplácajú obyvatelia.Informačný servis