Švajčiarka Sprungerová zlatá na ME na 400 m prek., na 400 m Hudson

Švajčiarka Léa Sprungerová sa teší po zisku zlatej medaily v behu na 400 m cez prekážky na ME v atletike v Berlíne 10. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky



ženy



400 m prek.: 1. Léa Sprungerová (Švajč.) 54,33, 2. Anna Ryžykovová (Ukr.) 54,51, 3. Meghan Beesleyová (V. Brit.) 55,31, 4. Hanne Claesová (Bel.) 55,75, 5. Yadisleidy Pedrosová (Tal.) 55,80, 6. Vera Rudakovová (ANA) 55,89



muži



400 m: 1. Matthew Hudson-Smith (V. Brit.) 44,78, 2. Kevin Borlée 45,13, 3. Jonathan Borlée (obaja Bel.) 45,19, 4. Karol Zalewski (Poľ.) 45,34, 5. Luka Janežic (Slovin.) 45,43, 6. Óscar Husillos (Špan.) 45,61

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 10. augusta (TASR) - Zlatou medailou na ME atlétov v Berlíne obohatila svoju kariéru v behu na 400 m prek. Švajčiarka Léa Sprungerová. Zvíťazila v najlepšom európskom výkone roka 54,33 a potvrdila svoju rolu najväčšej favoritky.Na Sprungerovú vo finiši útočila najviac Ukrajinka Ryžykovová, no márne, aj keď si zabehla sezónne maximum 54,51. Sprungerová bola pred dvomi rokmi na ME bronzová, no teraz ako tabuľková jednotka vynikla naplno. Sklamaním bol výkon Britky Doyleovej, vo finále poslednej.Na hladkej štvrtke dominoval podľa očakávania Brit Matthew Hudson-Smith. V závere však už viditeľne 'stvrdol', čo ovplyvnilo aj jeho víťazný čas 44,78. Zlatý na 400 m prek. Nór Warholm skončil až ôsmy so 46,68.Zlatý Brit, sezónna tabuľková jednotka, sa prvýkrát v kariére dočkal individuálneho zlata na vrcholnom šampionátovom podujatí, doteraz vynikol medailovo len v štafetách.