Švajčiarska polícia našla telo Maďara nezvestného od februára

Berlín 7. augusta (TASR) - Švajčiarska polícia objavila v ľadovej jaskyni v Alpách telo maďarského turistu, ktorý bol nezvestný od februára. Informovala o tom v stredu agentúra AP.Polícia vo východošvajčiarskom kantóne Graubünden uviedla, že 42-ročný muž, ktorého meno nezverejnili, sa na padákovom klzáku (paraglide) spustil do údolia Roseg, pričom mal v pláne prenocovať v miestnej ľadovej jaskyni.Hlásenie, že je muž nezvestný, dostala polícia na druhý deň. Do pátracej akcie bol nasadený vrtuľník, ktorého posádka zistila, že odlomený kus neďalekého ľadovca spustil lavínu a masa snehu zatarasila vchod do jaskyne. Telo nezvestného mohli záchranári vyzdvihnúť z jaskyne až v pondelok.