V trnavskom regióne sa kontroloval alkohol, viacerí mladiství nafúkali

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 7. augusta (TASR) – Na mládež a na požívanie alkoholu sa zamerali policajti v závere uplynulého týždňa v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany, kde v neskorých večerných hodinách kontrolovali prevádzky a verejné priestranstvá. Preverili 39 osôb, z ktorých bolo 35 mladistvých a štyri maloleté osoby.informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. Všetky priestupky policajti zadokumentovali a následne budú podklady zaslané na ďalšie konanie obciam a mestám v mieste trvalého bydliska priestupcov.V zmysle zákona deti do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa vyšetreniu. Zároveň zákon stanovuje, že deti do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.