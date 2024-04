Švajčiarsko plánuje prispieť piatimi miliardami frankov na obnovu a hospodársky rozvoj Ukrajiny

10.4.2024 (SITA.sk) - Švajčiarsko plánuje do roku 2036 vyčleniť 5 miliárd švajčiarskych frankov na podporu hospodárskeho rozvoja a obnovy Ukrajiny. Oznámila to v stredu švajčiarska vláda, informuje spravodajský web Kyiv Independent.„Spolková rada má v úmysle počas najbližších 12 rokov zintenzívniť pomoc pri obnove Ukrajiny a podporiť spoluprácu so súkromným sektorom,“ uviedla švajčiarska vláda. Svetová banka vo februári konštatovala, že podľa odhadov náklady na povojnovú obnovu a rekonštrukciu Ukrajiny budú v sume 486 miliárd dolárov.