Švajčiarska vláda v júni usporiada medzinárodnú konferenciu o mieri na Ukrajine a dúfa, že sa zapojí aj Rusko

Mohol by prísť aj Biden

Niektoré neznáme

10.4.2024 (SITA.sk) - Švajčiarska vláda oznámila, že bude v júni hostiť medzinárodnú konferenciu o mieri na Ukrajine a dúfa, že sa do mierového procesu jedného dňa zapojí aj Rusko. Dejiskom stretnutia naplánovaného na 15. a 16. júna bude pravdepodobne rezort Bürgenstock.Očakáva sa, že sa na konferencii zúčastnia najvyšší vládni predstavitelia z desiatok krajín v nadväznosti na plán, ktorý v uplynulých mesiacoch vypracovali ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis Denník Neue Zürcher Zeitung uviedol, že prísť by mohol aj americký prezident Joe Biden , keďže sa očakáva jeho účasť na samite G7, ktorý sa uskutoční 13. - 15. júna v susednom Taliansku.Švajčiarska vláda uviedla, že do prvých rozhovorov o zorganizovaní konferencie sa zapojila Európska únia a vyslanci z takzvaného globálneho juhu vrátane Brazílie, Číny, Etiópie, Indie, Saudskej Arábie a Juhoafrickej republiky.„Spolková rada na svojom dnešnom zasadnutí vzala na vedomie doterajšie výsledky a prerokovala ďalší postup. V súčasnosti existuje dostatočná medzinárodná podpora pre konferenciu na vysokej úrovni na začatie mierového procesu,“ uviedla spolková vláda v Berne vo vyhlásení.Zároveň uznala „niektoré neznáme“ pred konferenciou, „ale vzhľadom na dlhodobú diplomatickú tradíciu Švajčiarska a povzbudivú spätnú väzbu získanú počas prieskumnej fázy považuje za svoju zodpovednosť prispieť k mierovému procesu na Ukrajine“.