Švajčiarsko si stanovilo cieľ klimatickej neutrality do roku 2050

Ženeva 28. augusta (TASR) - Švajčiarsko sa stalo ďalšou krajinou, ktorá oznámila, že chce dosiahnuť tzv. klimatickú neutralitu do roku 2050. Ako v stredu oznámila švajčiarska vláda, tento cieľ stanovila, ktoré vlani zverejnila komisia klimatických expertov OSN.Vláda uviedla, že do polovice tohto storočia, informovala agentúra AP.Takýto cieľ do svojich zákonov už zakotvili iné krajiny vrátane Británie, Francúzska a Švédska, pričom Nemecko by tak malo podľa očakávaní urobiť neskôr v priebehu tohto roka.Vedci uvádzajú, že hoci dosiahnutie čistých nulových emisií si vyžaduje podstatné zmeny v hospodárstvach jednotlivých krajín a takmer úplné ukončenie spaľovania fosílnych palív, je to jediná cesta, ako zabrániť tomu, aby globálne otepľovanie v tomto storočí presiahlo nárast o 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím.