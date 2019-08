Turistov v Nízkych Tatrách zasiahol blesk

Záchranári pomáhajú slovenským turistom, ktorých zasiahol blesk. Foto: Horská záchranná služba/Facebook Foto: Horská záchranná služba/Facebook

Bratislava 28. augusta (TASR) - Turistov v Nízkych Tatrách v oblasti pod sedlom Príslop zasiahol v stredu popoludní blesk. Jeden z nich po zásahu ostal ležať v bezvedomí so zástavou krvného obehu, ďalší traja utrpeli popáleniny. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.priblížili záchranári.Pomocou palubného navijaka bol k turistom spustený lekár, ktorý najťažšie zranenému mužovi poskytol neodkladnú zdravotnícku pomoc. Následne bol spolu s lekárom z terénu evakuovaný a na palube vrtuľníka prevezený do nemocnice v Banskej Bystrici.Záchranári HZS ošetrili troch ľahšie zranených turistov. Tí na vlastnú žiadosť a na odporúčanie horských záchranárov pokračovali do nemocnice samostatne.