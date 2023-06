Švajčiarsko zamietlo reexport takmer stovky tankov Leopard 1 na Ukrajinu

28.6.2023 (SITA.sk) - Švajčiarska vláda zamietla žiadosť obrannej spoločnosti RUAG o reexport tankov Leopard 1 na Ukrajinu. Žiadosť sa týkala takmer stovky strojov. Informuje o tom web Európska pravda.Švajčiarska spolková rada podľa jej stredajšieho vyhlásenia odmietla žiadosť o export 96 tankov Leopard 1 A5 na základe legislatívy o neutralite. „Spolková rada dospela k záveru, že predaj 96 tankov nie je podľa súčasného zákona možný. Takýto predaj by bol najmä v rozpore so zákonom o vojnovom materiáli a viedol by k odklonu od švajčiarskej politiky neutrality,“ vysvetľuje vláda.Tanky sú v súčasnosti uskladnené v Taliansku a pred exportom v rámci pomoci Ukrajine by museli prejsť renováciou v Nemecku.