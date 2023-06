Litva pošle Ukrajine desať bojových vozidiel M113, okrem toho dostanú aj dva systémy protivzdušnej obrany NASAMS

Munícia aj protivzrušná obrana

28.6.2023 (SITA.sk) - Litva pošle Ukrajine desať obrnených bojových vozidiel M113. Celkovo tak dodávky týchto vozidiel Kyjevu zo strany Vilniusu stúpnu na 72. Oznámil to v stredu litovský minister obrany Avrydas Anusauskas.Litva zároveň objednala 12,5 milióna nábojov do ručných zbraní, ktoré sa majú vyrobiť v priebehu tohto roka, pričom 2,5 milióna z nich dodajú Ukrajine v blízkej budúcnosti, napísal Anusauskas na Facebooku. Informuje o tom web Kyiv Independent.Súčasťou balíka pomoci Kyjevu budú podľa litovského ministra obrany aj tisíce kusov protitankovej munície pre granátomety. Litva okrem toho pre Ukrajinu kúpila dva systémy protivzdušnej obrany NASAMS a onedlho budú dodané Kyjevu, povedal v stredu prezident Litvy Gitanas Nausėda Pomoc Ukrajine Vilnius oznámil v súvislosti so stredajšom návštevou Gitanasa Nausėdu v Kyjeve.Na programe jeho stretnutia s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenskym je diskusia o agende nadchádzajúceho samitu NATO vo Vilniuse, členstvo Ukrajiny v Európskej únii a pomoc Kyjevu zo strany Litvy a Európskej únie.