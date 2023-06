Svätomariánska púť vstupuje do druhej fázy, prešovský kraj investuje milióny eur a novou aktivitou bude eko-pútnictvo

Modernizácia turistickej infraštruktúry

Eko-pútnictvo

Svätomariánska púť II.

17.6.2023 (SITA.sk) - Projektvstupuje do svojej druhej fázy. Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako vedúci partner projektu plánuje jeho pokračovanie spustiť už začiatkom budúceho roka s rozpočtom približne štyri milióny eur.Ako informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová , na slovenskej strane sa bude projekt týkať pútnických miest v Gaboltove, Litmanovej, Ľutine a v Levoči na Mariánskej hore.Podporí tiež modernizáciu a výstavbu turistickej infraštruktúry v podobe vytvorenia školiacich vzdelávacích centier, ktoré budú uchovávať lokálne zvyky a tradičné remeslá. Ďalším výstupom bude rozvoj cezhraničných tematických chodníkov v teréne aj v digitálnej podobe.Na slovensko-poľskom pohraničí je naplánovaná realizácia ďalších aktivít zameraných na podporu pútnického turizmu a vyzdvihnutie jeho kultúrneho, prírodného, historického a duchovného bohatstva s dôrazom na mariánsku tradíciu.„V tejto fáze chceme s našimi partnermi pokračovať v mapovaní pešej pútnickej trasy, ktorá spája významné slovenské pútnické miesta a je plynule prepojená na poľské mariánske lokality,“ vysvetlil predseda PSK Milan Majerský. Vytvoriť chcú zároveň podľa jeho slov komplexný produkt cestovného ruchu aj s pomocou služieb malého a stredného podnikania, ako je hotelierstvo, gastronómia či kultúra.„Novou aktivitou bude eko-pútnictvo a zodpovedný prístup k životnému prostrediu v nadväznosti na Európsku zelenú dohodu. V blízkej budúcnosti tiež predpokladáme rozšírenie produktu pútnického turizmu o kategóriu cykloturistiky,“ dodal Majerský.Projekt zároveň počíta s uplatnením inovatívneho, udržateľného a smart, teda inteligentného prístupu. Vzniknuté digitálne a praktické riešenia zjednodušia aktívne využívanie potenciálu prihraničného regiónu a prilákajú viac turistov do oboch prihraničných území.Projekt chce župa realizovať v priebehu rokov 2024 až 2026. Aktuálne spustila participatívne činnosti k projektu. Jej snahou je od širokej verejnosti získať podnety, ktoré prispejú k vypracovaniu jednotnej koncepcie pre Svätomariánsku púť II., a z ktorých bude čerpať pri realizácii jej aktivít.V tejto súvislosti krajská samospráva prostredníctvom elektronického formulára realizuje takzvaný zber pripomienok, otázok a odporúčaní. Ten potrvá do 30. júna.