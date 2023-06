Ukrajina potrebuje zbrane s dosahom 200 kilometrov, je pripravená obdržať aj lietadlá

17.6.2023 (SITA.sk) - Ukrajina potrebuje presnejšie zbrane s dosahom 200 kilometrov, aby mohla posilniť svoju ofenzívu. Vo videu na platforme Telegram to povedal námestník ukrajinského ministra obrany Volodymyr Havrylov, informuje spravodajský portál CNN.„Všetky naše vojenské plány sa realizujú v súlade s posudkami. Hlavnou vecou v modernej vojne je mať situačné povedomie, aby sme poznali pozíciu nepriateľa a mohli presne zasiahnuť na veľké vzdialenosti. To znamená mať zbrane schopné zasiahnuť nepriateľa na vzdialenosť až 200 kilometrov,“ vysvetlil Havrylov. Zároveň poznamenal, že Ukrajina je pripravená obdržať lietadlá, ktoré ju budú primárne brániť pred ruskými raketami.Od začiatku vojny „uplynul viac ako rok a my sme presvedčení, že porazíme ruských útočníkov spolu s našimi partnermi, ktorí nám poskytujú všetko, čo potrebujeme,“ dodal námestník.