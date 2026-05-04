|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 4.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Florián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. mája 2026
Svätožiara mu možno zachránila život. Na VC Miami došlo k hrozivej nehode, Gaslyho monopost sa po zrážke prevrátil – VIDEO
Tagy: Formula 1 Nehoda Veľká cena USA
Jazdec tímu Racing Bulls sa bránil, že nehodu nespôsobil on, ale technický problém na jeho aute. Veľká cena Miami priniesla okrem tretieho víťazstva v rade pre mladíka Kimiho Antonelliho aj nehodu v ...
Zdieľať
4.5.2026 (SITA.sk) - Jazdec tímu Racing Bulls sa bránil, že nehodu nespôsobil on, ale technický problém na jeho aute.
Veľká cena Miami priniesla okrem tretieho víťazstva v rade pre mladíka Kimiho Antonelliho aj nehodu v piatom kole medzi jazdcami Formuly 1 Liamom Lawsonom a Pierrom Gaslym.
Počas dlhej rovinky sa dopredu predieral druhý menovaný, napokon sa pred zákrutou dostal pred spomenutého súpera. Obaja mali dostatočný priestor na prechod ďalej po trati.
Lenže Lawson ťukol do Gaslyho a ten po jednom kotrmelci skončil v bariére. Výrazne mu pomohla "svätožiara", ktorá sa na monopostoch nachádza.
Obaja na to doplatili vypadnutím z pretekov. Jazdec tímu Racing Bulls sa bránil, že nehodu nespôsobil on, ale technický problém na jeho aute.
"Je to dosť nanič pre nás oboch. Keď som prišiel do poslednej zákruty a dupol na brzdu, prišiel som o prevodovku, ktorá zaradila neutrál. V podstate som nemal prevodové stupne a nemohol som zastaviť," povedal Lawson po pretekoch podľa webu f1online.sk.
Viac to trápilo Gaslyho, ktorý cítil, že môže dosiahnuť skvelý výsledok. "Mal som skvelý štart. Neviem, či som na výjazde z prvej zákruty nebol dokonca šiesty alebo siedmy. Potom došlo k tomu incidentu, ktorý bol dosť strašidelný," priznal člen Alpine.
"Nebudem tu o tom príliš hovoriť, ale niečo také by sa nemalo stať. Oveľa viac ma však frustrujú stratené body z víkendu, v ktorom sme si nejaké určite zaslúžili. Z kokpitu to nebolo vôbec príjemné a dalo sa tomu vyhnúť, takže je to frustrujúce," dodal Gasly, ktorý vyviazol bez vážnejších zranení.
Zdroj: SITA.sk - Svätožiara mu možno zachránila život. Na VC Miami došlo k hrozivej nehode, Gaslyho monopost sa po zrážke prevrátil – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Veľká cena Miami priniesla okrem tretieho víťazstva v rade pre mladíka Kimiho Antonelliho aj nehodu v piatom kole medzi jazdcami Formuly 1 Liamom Lawsonom a Pierrom Gaslym.
Počas dlhej rovinky sa dopredu predieral druhý menovaný, napokon sa pred zákrutou dostal pred spomenutého súpera. Obaja mali dostatočný priestor na prechod ďalej po trati.
Lenže Lawson ťukol do Gaslyho a ten po jednom kotrmelci skončil v bariére. Výrazne mu pomohla "svätožiara", ktorá sa na monopostoch nachádza.
Obaja na to doplatili vypadnutím z pretekov. Jazdec tímu Racing Bulls sa bránil, že nehodu nespôsobil on, ale technický problém na jeho aute.
"Je to dosť nanič pre nás oboch. Keď som prišiel do poslednej zákruty a dupol na brzdu, prišiel som o prevodovku, ktorá zaradila neutrál. V podstate som nemal prevodové stupne a nemohol som zastaviť," povedal Lawson po pretekoch podľa webu f1online.sk.
Over goes Gasly's Alpine! ????
Both Pierre and Liam Lawson were OK after this collision in Miami ????#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/8b4bfSaJLU
— Formula 1 (@F1) May 3, 2026
Viac to trápilo Gaslyho, ktorý cítil, že môže dosiahnuť skvelý výsledok. "Mal som skvelý štart. Neviem, či som na výjazde z prvej zákruty nebol dokonca šiesty alebo siedmy. Potom došlo k tomu incidentu, ktorý bol dosť strašidelný," priznal člen Alpine.
"Nebudem tu o tom príliš hovoriť, ale niečo také by sa nemalo stať. Oveľa viac ma však frustrujú stratené body z víkendu, v ktorom sme si nejaké určite zaslúžili. Z kokpitu to nebolo vôbec príjemné a dalo sa tomu vyhnúť, takže je to frustrujúce," dodal Gasly, ktorý vyviazol bez vážnejších zranení.
Zdroj: SITA.sk - Svätožiara mu možno zachránila život. Na VC Miami došlo k hrozivej nehode, Gaslyho monopost sa po zrážke prevrátil – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Formula 1 Nehoda Veľká cena USA
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tenisti kritizujú odmeny na Roland Garros, žiadajú väčší podiel z príjmov
Tenisti kritizujú odmeny na Roland Garros, žiadajú väčší podiel z príjmov
<< predchádzajúci článok
Čechov nepotešil Pastrňák, na MS v hokeji nepôjde ani Faksa a otázny je aj ďalší hráč z NHL
Čechov nepotešil Pastrňák, na MS v hokeji nepôjde ani Faksa a otázny je aj ďalší hráč z NHL