Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 4.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Florián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

04. mája 2026

Svätožiara mu možno zachránila život. Na VC Miami došlo k hrozivej nehode, Gaslyho monopost sa po zrážke prevrátil – VIDEO


Tagy: Formula 1 Nehoda Veľká cena USA

Jazdec tímu Racing Bulls sa bránil, že nehodu nespôsobil on, ale technický problém na jeho aute. Veľká cena Miami priniesla okrem tretieho víťazstva v rade pre mladíka Kimiho Antonelliho aj nehodu v ...



Zdieľať
f1_miami_gp_auto_racing__8363 676x451 4.5.2026 (SITA.sk) - Jazdec tímu Racing Bulls sa bránil, že nehodu nespôsobil on, ale technický problém na jeho aute.


Veľká cena Miami priniesla okrem tretieho víťazstva v rade pre mladíka Kimiho Antonelliho aj nehodu v piatom kole medzi jazdcami Formuly 1 Liamom Lawsonom a Pierrom Gaslym.

Počas dlhej rovinky sa dopredu predieral druhý menovaný, napokon sa pred zákrutou dostal pred spomenutého súpera. Obaja mali dostatočný priestor na prechod ďalej po trati.

Lenže Lawson ťukol do Gaslyho a ten po jednom kotrmelci skončil v bariére. Výrazne mu pomohla "svätožiara", ktorá sa na monopostoch nachádza.

Obaja na to doplatili vypadnutím z pretekov. Jazdec tímu Racing Bulls sa bránil, že nehodu nespôsobil on, ale technický problém na jeho aute.

"Je to dosť nanič pre nás oboch. Keď som prišiel do poslednej zákruty a dupol na brzdu, prišiel som o prevodovku, ktorá zaradila neutrál. V podstate som nemal prevodové stupne a nemohol som zastaviť," povedal Lawson po pretekoch podľa webu f1online.sk.

Viac to trápilo Gaslyho, ktorý cítil, že môže dosiahnuť skvelý výsledok. "Mal som skvelý štart. Neviem, či som na výjazde z prvej zákruty nebol dokonca šiesty alebo siedmy. Potom došlo k tomu incidentu, ktorý bol dosť strašidelný," priznal člen Alpine.

"Nebudem tu o tom príliš hovoriť, ale niečo také by sa nemalo stať. Oveľa viac ma však frustrujú stratené body z víkendu, v ktorom sme si nejaké určite zaslúžili. Z kokpitu to nebolo vôbec príjemné a dalo sa tomu vyhnúť, takže je to frustrujúce," dodal Gasly, ktorý vyviazol bez vážnejších zranení.


Zdroj: SITA.sk - Svätožiara mu možno zachránila život. Na VC Miami došlo k hrozivej nehode, Gaslyho monopost sa po zrážke prevrátil – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Formula 1 Nehoda Veľká cena USA
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tenisti kritizujú odmeny na Roland Garros, žiadajú väčší podiel z príjmov
<< predchádzajúci článok
Čechov nepotešil Pastrňák, na MS v hokeji nepôjde ani Faksa a otázny je aj ďalší hráč z NHL

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 